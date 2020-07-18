九月立法會選舉是建設與破壞之爭，是大是大非之戰，因此選民並不十分着意候選人在地區上幹了多少惠民的事，而是計較他們的政治立場。故此，為了爭勝，競選綱領與方法便應不同於過往。

一方是攬炒，民主、自由、人權只是虛言粉飾，目的只是為了奪權，奪權不成便是破壞。他們主張的港獨自決同樣是虛妄，因為不可能實現。另一方是維護現有體制、支持政府的建制派，但是該怎樣表達他們的建制主張，在香港當前的政治混亂、危機四伏之中，讓選民信服他們，投他們一票？

去年區議會選舉之敗，是人家講政治，這一方卻大談社區建設，結果在政治上一面倒，怎樣的胡言亂語都沒有人反駁，欺騙選民成功。

今次立法會選舉要真的鬥爭，便要鬥政治，最大的政治是揭露他們當選後會帶來怎樣的後果。

一是不要幻想中央政府會放任他們用立法會多數票來癱瘓特區政府施政，《港區國安法》已表明中央政府不是用壓力便可以屈服。即連美國等外國聲援、制裁也沒有用。國安法一出，中央政府已表決心來收拾任何殘局，顛覆、與外國勾結等都會定罪。國安公署輔助特區政府，再無猶豫驕縱的機會。這是給主張攬炒者清楚指出，即使他們當選，也不會有攬炒可能，反而給中央政府一網打盡的機會。他們的領袖多已外逃，餘下的嘍囉也沒有免罪金牌，等着坐牢和被取消參選、當選資格，他們的選舉工程便會變成政治鬧劇。

二是議會鬥爭不可能成功，議會之外亦不容妄動。除了國安法之外，特區警隊已不是去年那樣被動，而是主動出擊，嚴厲鎮壓動亂者。他們不可能再寄望讓勇武派帶領數萬、數十萬群眾與政府對抗，衝擊政府。犯法者必捕，不會再出現衝擊政府總部、立法會大樓，乃至佔領中大、理大校園、所謂「武裝起義」的事。

議會選舉被國安法禁制，議會外被警察鎮壓，港獨自決者已無能為力，無可施其技，攬炒也只能哀求外國插手，在香港是攬炒不起。而在這樣的政治形勢下，特區政府與建制派乃至社會裏有心人士，更要把香港現時面對的政治威脅說清楚。

一是攬炒的威脅，破壞、癱瘓政府的社會代價。二是投靠英美、制裁香港的影響，基本上是損害香港大多數人的利益，傷害下一代的機會。三是中央政府無懼，若香港藉議會來反中國，會因此使中央政府失去對香港的信任，一國兩制便要修改縮窄，改變香港的命運，也是損害大多數人的利益。