資本貿易的全球擴張，資本主義向帝國主義、霸權主義的發展，令所謂「貿易猜忌」變成「國家猜忌」，引致各國在政治和軍事上的激烈衝突，這是過去三、四百年西方資本主義全球擴張的歷史，爆發了無數爭奪市場、搶奪經貿國家版圖的血腥戰爭，登峰造極時更打了兩場世界大戰。

第二次世界大戰爆發至今八十年，在經濟全球化、資本金融寡頭化以最高的效率、最多的花樣在資訊科技力促下，把「貿易猜忌」、「國家猜忌」推動的各方面的博弈，提升到了前所未有的全面細緻程度。二戰後，這場博弈，美國一直獨佔上風，然而中國近年崛起後，局面漸被打破。於是，老美擬打破中國的崛起和發展，就要「開打貿易戰」，以此為突破口，通過經貿、科技、政治、意識形態、軍事各種手段展現「國運對峙」的極端嚴重性，動員其「民族主義」和「文明衝突」的力量，向中國發動全面進攻。

因此，中美貿易戰無論老美時下佔了多少便宜或根本佔不了便宜，它都不會罷休，其戰火都要燒到中美之間的方方面面。

事實上，中美貿易談判首階段協議已經簽署，但老美並沒有停止對中國的攻擊，一直在高科技、高端製造業、商業、經貿、「一帶一路」上打壓中國企業；在香港、台灣扶持「港獨」、「台獨」、「疆獨」和「藏獨」方面動作多多，拋出各種「長臂法案」，肆意干涉中國內政，製造亂局，推動分裂。在外交戰線則糾集反華力量，煽動反中浪潮。在東海、台海、南海玩軍事挑釁，製造摩擦，威脅打仗。

現在，白宮的特朗普政府是一群熱衷於打貿易戰的極右保守勢力，他們傾向白人種族主義，堅持和推行「國家軍事和政治生存至上的現實主義」，他們的猜忌深嵌疑懼，隨時燃燒國仇族恨、「文明衝突」的烈燄激情。

這些東西，在總統特朗普、國務卿蓬佩奧、副總統彭斯之流的言行中，早已表現得淋漓盡致也。