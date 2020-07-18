香港深層次矛盾千頭萬緒，青少年問題尤其突出，歸根究柢就是一個原因：教育有病。港府認為，年輕一代出現的問題，並非教育的問題，而是教育被政治化，政治問題若不解決，再好的教育、再多的教育資源也難以扭轉局面。實際上，教育被政治化由來已久，反中亂港勢力深入校園，無數學生受到荼毒洗腦，港府現在才覺醒，是否太遲鈍？

早在多年前，內地官員已苦口婆心指出，香港教育領域包括教育局都存在問題，社會要思考青少年一旦被洗腦後如何補腦。奈何港府當成耳邊風，從來沒有認真檢討教育問題，遑論為青少年補腦。青少年問題其實就是教育問題，教育主導權一直掌握在以教協為主的反對派手中，校園愈來愈政治化，學生天天被灌輸仇視國家民族的觀念，怎麼可能不離心離德？在反修例黑暴期間，賣國試題、歪曲鴉片戰爭及反華仇警教材更是屢見不鮮，導致三千多名學生參與暴亂被捕，最小的只有十一歲，教育問題之嚴重可見一斑。

最不可思議的是，黑暴爆發以來已有逾百名教職員被捕，教育局更接獲逾二百宗涉及教師專業失德的投訴，結果只有十七人被譴責，九人收到書面警告，沒有任何教師被取消註冊資格。有人要求公開失德教師姓名，讓家長有知情權。教育局局長楊潤雄竟稱此舉對教師及學校不公平，公開名單會有標籤作用，不利將來的教育工作云云。這分明又是姑息養奸，他一味強調對教師及學校「公平」，但難道家長及社會就不需要公平？

《港區國安法》出台後，港府臨急抱佛腳要求教育局制訂計劃，在全港學校開展有關《國歌法》及國安法的教育工作。其實說甚麼都沒用，要使教育重回正軌，首先必須從反中亂港勢力手中奪回主導權，然後進行一次改頭換面的大手術，徹底清除殖民遺毒。港府有這種勇氣嗎？教育局有這種能力嗎？