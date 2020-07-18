立法會財委會昨日召開今屆會期最後一次會議，尚要討論二十個項目，財委會主席陳健波表示有些項目由一八年至今尚待通過，呼籲議員以最有效率的方式盡快表決，但不少人質疑加快流程的目的，只是想「明日大嶼」研究撥款搭尾班車通過，政府將此項目插隊放在議程中，司馬昭之心，路人皆見，是想「偷雞」突襲「博懵」過關。

今次議程項目是涉及五億五千萬元的中部水域人工島相關研究撥款，橫跨十多二十年的發展計劃，可以說是十畫都未有一撇，相比新冠肺炎疫情下亟待政府撥款救市救人，緩急輕重不問可知。

各界狠批政府一意孤行，與民為敵。香港是否沒有地方起樓？環保團體指出，本港有逾千公頃棕地可供發展規劃，不用填海。而且近期海沙價格再度上揚，填海成本將是天價。專家估計，若明日大嶼項目最終完成，計算通脹及延誤等因素，耗資將會超過萬億元，絕對有可能掏空庫房。這是不折不扣大白象工程，政府預告未來數年都有巨額財赤，研究填海與倒錢落海無異。

環團收集了十萬人聯署反對明日大嶼計劃，促請立法會議員否決撥款申請，政府把有關撥款用於抗疫工作。無論從財政或生態角度，現階段填海都是百害而無一利，而且工程一展開，無法走回頭路，等於逼整個社會走上不歸路。香港時局動盪，淪為中美角力場，面對一系列制裁，口說不怕不代表沒有影響，尤其是半死不活的經濟再經不起風吹雨打。既然發展充滿變數，現屆政府死心不息堅持填海建人工島，信心從哪裏來？兩年後任期屆滿，能否留低仍是未知之數，隨時拍拍屁股走人。一個人發的春秋大夢，留下爛攤子找誰接手都是一場噩夢。眾人皆醒她獨醉，究竟何時才會覺悟？香港明日要走的路很崎嶇，帶隊的不清醒，整隊人恐會墮下萬丈深淵。