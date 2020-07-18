立法會議席是一塊肥缺：議員月薪十萬一千元；任內所得酬金總額一成半為任滿酬金；每年有逾三萬五千元醫療津貼；逾廿七萬元辦事處營運開支償還款額；逾廿二萬元酬酢及交通開支償還款額；逾廿二萬元主席酬酢津貼；以及每屆三十七萬五千元開設辦事處及資訊科技開支償還款額等等。

這就難怪，一邊狂呼「一國兩制已死」的民主黨鄺俊宇，一邊以逾千萬元購買豪宅，由屋邨仔進身成為業主。如果「一國兩制」真的「已死」，為何還要花千萬元買樓，而不是用這千萬元移民？顯而易見，「人血饅頭」太可口，立會議席太肥美，一國兩制不但不是已死，反而是這幫反中亂港政客榨取金錢名譽利益的最佳工具。

最令人不齒的是，這幫人又要威又要戴頭盔，自中聯辦將初選定性為非法，支持港府作出調查後，那些搞初選搞得不亦樂乎的政客突然知驚，紛紛割席。繼區諾軒、趙家賢宣布退出協調初選後，始作俑者戴耀廷居然也拒絕再玩，聲稱「初選協調的主要工作已完成，餘下需要做的已不多，希望在未來的一段日子爭取多一些休息時間，更專注於學術工作」。

嘩嘩嘩，呢班友鑊鑊都係咁，搞到天下大亂便拍拍屁股鬆人，一句「退出」、「休息」大晒一般，過去一切一筆勾銷，天下間有沒有這麼便宜的事？

有！就係有！在一國兩制之下，多麼匪夷所思的事也會發生。看律政司司長鄭若驊對違法初選態度閃縮，甚至說要徵詢律政司意見，語無倫次，理曲氣屈；港大則更離譜，教務委員會明明裁定戴妖行為不當成立，居然拒絕將其炒魷，繼續讓他一邊袋錢一邊荼毒學生；至於中聯辦雖然開腔批評初選，但中央依然表現得寬宏大度，《港區國安法》生效後，沒有一個頭面人物遭祭旗落網，人人全身而退。「一國兩制已死」不應出自反對派把口，而是愛國愛港者的心聲！