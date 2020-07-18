中央政府正全面收緊對香港政策，獅子山腳下風雨飄搖，有人說回歸二十多年，共產黨終於現出了真實面貌。持此論者未免想得太多了，在紅旗底下成長的人，確有一套獨特的意識形態。但應付香港問題只屬初級階段，港人對祖國就連最基本的尊重也沒有，換作任何一個領導人都接受不了，定然會好好整治一番，跟他抱甚麼政治思想信仰，扯不上關係。

譬如你對老父動粗，老人家要追究，未必是因為他乃儒家思想信徒，熟讀《論語》、《禮記》與《朱子治家格言》，特別重視孝親觀念，所以才會這樣。而是因為閣下的行為，就連最基本的法律也觸犯了，任何人都不會輕易放過你。

昨日本欄說在過去一年，對中港關係僥倖能每言輒中，所用的判斷標準，只是「人之常情」四個字而已。筆者這樣說不是在炫耀成績，作為一個時評工作者，對時局判斷準確是應分之事，判不準的，哪怕只是一項，也應作深切反省，責怪自己失職。情形就如消防員滅火是分內事，成功了不值得「唱通街」，只有一次失敗，也該深以為恥。

我之所以說用正常思維已能判準中央在香港的種種舉措，是有深意存焉，旨在匡正港人思想上的一大偏差。不少人以為中港矛盾是緣於內地獨有的強權與霸道思想，事實上卻不然。過去，香港部分人「逢中必反」，態度偏執而乖戾，早已逾越出一般管治者可以接受的水平。

大家試設想，今日中共最高領導人改由美國總統特朗普來做，當他見到香港人不斷大喊「天滅中共」、攻打警署、搗毀立法會議事堂、包圍中聯辦、污損國徽，你認為這位老兄還可以笑咪咪的，當作沒事一樣嗎？當然不能，而特朗普一旦出手，恐怕只會比北京領導人更狠、更辣。香港人緣何把中港關係弄到如斯地步，你難道還不明白嗎？