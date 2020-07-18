港府防疫無能，執政又堅離地，未能為民設想，拋出食肆「晚六朝五」禁堂食，連不對外開放嘅員工飯堂亦受限，如此一刀切搞到打工仔冇啖好食，唔激起成千上萬打工仔怒火至奇！猶幸東方報業集團一向為民喉舌，敢為市民發聲，就「禁堂食令」發揮第四權向港府提出五大質問，直斥廢官施政冇腦，全不知民間疾苦又罔顧現實。

員工飯堂任丟空，擾民政策多舊魚！面對滔天民怨，廢柴政府嘅戇居新例實施一日後迅速「跪低」，恢復員工飯堂晚市可以堂食。總之，廢官無能，玩殘市民！生為港人，想食餐安樂茶飯都難！

打工仔最緊要就係「搵食」，依家呢個廢柴政府率性而為，卻沒有諗到自己亂下禁令，搞到打工仔冇啖好食，完全違反「去民之患，如除腹心之疾」的至理。阿哥，依家係廢官無能，防疫抗疫無方，卻變相用錯誤嘅政策去懲罰市民，有冇搞錯？高官自己就餐餐佳餚飽口福，美酒宴肺腑；而打工仔有飯堂都唔可以坐低食，被迫六點前進食或要逼喺工作間食，甚至有啲要企街食，咁搞法，試問仲有天理乎？

老子話：是以聖人之治也，為腹不為目。意思是說，有大智慧嘅人，要重視嘅係實際嘅民生需求，而唔係感官嘅享受。孔子就認為：足食足兵，民信之矣。看官，食排頭位，可見「食」喺國人心中，地位何其堅牢！千百年來，老百姓世代相傳離不開「開門七件事」：柴米油鹽醬醋茶！即使係「開門五件事」：吃、喝、拉、撒、睡，「吃」都昂昂然佔據着首位！可見，民以食為天，一點也沒有作大。「飯」字與「反」字讀音相似，古人為飯而反，今人咁看重「搵食」，廢官卻搞到疫情下打工仔冇啖好食！東方為民請命，廢官總算反應快，員工飯堂晚市即解禁，否則淨係冇啖好食以千計嘅東方員工一聲怒吼，廢官想唔失禁都難！