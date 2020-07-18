中美之爭，最核心的戰場是科技與軍事，偏偏這兩項美國都對中國有壓倒性實力及贏面。即便是這樣，中國最近還是向美國軍工企業出手了，高調宣布制裁在軍工產業界赫赫有名的美國洛歇馬丁公司，這招有沒有威力且不提，最少中國掙了一點面子，宣示了對美國及主權問題的立場更強了！至於中國在軍工產業上何時才有貨真價實制裁美國的能力，則要看未來的努力了。

北京出招是針對美國國防部早前挑起事端，批准向台灣出售愛國者三型導彈重新認證的設備與技術，總值六億二千萬美元，還有七十五部通用電氣發動機和其他系統等。不過，北京制裁卻只點名洛歇馬丁，顯然是衝着該公司為台灣軍方部署愛國者三型導彈而來。

洛歇馬丁是北京的一根刺，過去十年，該公司不斷獲批向台售武，北京多次提出強烈抗議，聲稱會對「那些冒犯中國人民的企業和利益集團」作出反制，讓其得不償失，但警告多時，卻一直未見出招，只能眼看着洛歇馬丁藉兩岸問題大賺一筆，讓美國操作台灣問題。

說到這次制裁，中國會在哪方面制裁備受關注。洛歇馬丁的產品包括雷達、隱形戰機、運輸機、導彈等，多年來中國想向美國買的武器，美國不會賣，也因此，中國與洛歇馬丁之間實在沒有多少生意，要制裁該公司，恐怕是民用產品方面。

以中國目前在軍工產業的實力，要令洛歇馬丁感到痛，還需再努力，因為綜合瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所及德國媒體的統計，中美在軍備武器的實力還有一大段距離，過去五年，美國出口武器總量佔三分之一以上，中國在同一排行榜上只居第五，僅佔近百分之六。不過中國進步快是世界公認的，上述售武排行榜是一證明，中國在該榜上升速度最快，預計未來必定更快，因此中國擁有令洛歇馬丁痛的實力，只是時間問題。