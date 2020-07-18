傳統的泛民政黨和擬參加第七屆立法會選舉的參選人，以為參加了戴耀廷的「35+」初選眾投有好多着數。假手於人，剪除異己，既可藉此提前偷步展開選舉工程，又可憑藉現任議員之利，發揮政績、知名度等優勢拉票，踢走競爭對手。怎知誤信戴妖上錯賊船，正一「光棍佬」遇着「無皮柴」，跳船都跳唔切。

民主黨議員黃碧雲於初選結束後大吐苦水，踢爆所謂初選眾投，原來是一個骯髒的政治騙局。貌似公正的投票，讓別有用心者可透過種種投票手法達到一人投多票，也有投票的市民見證四種重複成功投票的情況：一、不是選民都可投票；二、電子和實體票可以兩投；三、一部手機可以重複投票；四、實體票站監察寬鬆，事實上，初選眾投漏洞百出，一人可以在多站投票。

傳統泛民政黨事後只能關埋門大嘆上錯賊船，被戴妖借刀殺人一Q清袋。但因之前各黨大張旗鼓，信誓旦旦，支持和參加泛民初選，表示義無反顧地實踐民主精神和信念，又公開反面不得，真是啞子食黃連，有苦自己知。其實戴妖一手策劃的「35+」初選眾投，真正的險惡用心，是耍詭計要扶死硬的「港獨」、「本土」爛頭蟀上位，炮製其「大殺傷力憲制武器」，目標對準否決政府財政預算案、癱瘓政府運作，讓十八萬多公務員無糧出、百多萬全港福利金受助人斷援助，政府全年投資八百至千二億元公共工程無法展開，從而威逼特首動用《基本法》第五十條解散立法會，但又只能解散一次，達到威脅特首跪低就範，使美國勢力支持的在香港立法會的代理人可以控制政府管治，成為獨立或半獨立的政治實體。而傳統泛民政黨的參選人對此多少有些保留和顧忌，擔心一旦簽署「共同綱領」，有可能被選舉主任DQ，多人只是顧左右而言他，或口頭答應敷衍住先，而不書面簽署作實，結果便被「港獨」黑暴抗爭派無情追擊，瘋狂圍剿。

泛民初選的結果，讓全港市民都看到號稱六十一萬網上投票和實體投票炮製的政治結果，是一齣排除異己、黨同伐異、借刀殺人的爭位及奪權（參選權）鬧劇，或者說是一場泛民內訌表面化的爭奪位置肉搏戰。

大廝殺的五大戰果也是令公眾大開眼界，其一，傳統泛民大黨的民主黨、公民黨淪落為「阿四」，工黨被滅門，最聰明的要算街工，早早由梁耀忠宣布不玩這個初選遊戲。其二，打砸搶燒手足埋堆的抗爭派淘汰「和理非」的拉布派。其三，明獨得勢、暗獨失勢，急獨得寵、慢獨失寵，沒有中間地帶，泛民參選的人物只能二擇其一，否則便被美國大台遙控的陣營DQ。其四，泛民第一大黨民主黨被拆骨煎皮，眾叛親離，「一舊雲」被初選踢出局，兩個姓氏合起來叫「胡塗」的民主黨主席和資深議員只能掹車邊，其黨友「六呎四」和「肥堅」只能靠邊站。其五，功能界別初選也玩「杯酒釋兵權」的陰招，衞生服務界的李國麟被發動醫護在疫情下罷工的工棍取代。

回頭看戴妖「十步真攬炒」真是又狠又毒又陰濕，借刀殺人不見血，培養政治死士計到絕。