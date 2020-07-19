神州觀察：食安亂象出不窮　監管非一日之功

內地食安問題層出不窮，日前因新冠疫情延期播出的「315」消費維權晚會再揭相關行業觸目驚心的亂象，民眾想要食得安心仍難辦到。這就需要各行政職能部門加大履行監管責任及處罰力度，平時多下工夫，更別指望靠一年一度的揭醜晚會能解決甚麼問題。

「味道為王、食物新鮮」是餐飲連鎖企業「漢堡王」對消費者的服務承諾，誰知其在內地江西南昌市數間加盟分店卻存在嚴重質量管理問題，譬如有員工在製作漢堡過程中花盡心思減少食材用量，亦有當值經理主動指示員工將到期或過期麵包、雞腿排更改標籤繼續出售；就算在夏天亦照玩同樣伎倆，完全不顧食物發霉變質。更有分店店長表示，總部明知種種亂象卻未作監督改善，叫人難以置信。

神奇的是，在節目播出當晚，漢堡王迅即發聲明道歉，表示公司非常重視事件，會立即對涉事分店進行停業整頓調查。人們不禁要問，涉事分店問題已存在多久？若非本次遭點名，相關亂象是否仍無人理會？公司又是如何履行對加盟者的監管責任？可見這樣的表態根本難顯誠意，只怕風頭一過，一切還會照舊，原因不僅取決於涉事經營方長期誠信缺失、毫無行業操守的一貫表現，背後更凸顯相關職能監管部門嚴重缺位；說白了，這種事想管早就管了，問題不會拖到現在，更不應總指望別人舉報發現。

就像廣東廣州市監部門於節目播出當晚，火速派出百多人對市內一眾漢堡王門店展開突擊檢查，無非還是做樣子給各方看。道理很簡單，監管哪有靠突擊檢查來實現？但凡平時能循序漸進做好監管工作，就不需臨時抱佛腳、瞎折騰，況且節目是在數月前錄製，現在才出動能查到甚麼？若當晚節目曝光多幾宗食安問題，市監部門又有多少人手供調派？

同樣地，山東青島某海參養殖基地被爆在池塘中添加農藥「敵敵畏」，以清除不利海參生長的其他植物，並將含農藥的海水直接排回大海，相關操作各方早已「心知肚明」，結果又是待「315晚會」曝光後才引起各級部門「高度重視」。上至中央部委，下至山東省、青島市各相關部門全都跳了出來，並立即逮到三名涉案人員，然後又是全省範圍的行業安全大檢查，好像這些事平時都不需要做，從中央到地方亦沒有互動監督，專留待集中曝光處理。

能被曝光出來的始終只是極小部分，更多潛在亂象又該怎麼辦？尤其令人擔憂的是，內地各行各業俱缺誠信守法經營精神，為賺錢總是不擇手段，甚至一再突破道德底線，惟有加強打擊才能減少亂象，做騷式管理顯然行不通。