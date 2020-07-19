世界視線：華府遏俄無底線　歐企一樣受制裁

中美鬥爭不斷升級之際，美俄之間的較量亦沒有閒着。美國國務卿蓬佩奧日前揚言，美方將對「北溪二號」天然氣管道的參建方實施制裁。

「北溪二號」天然氣管道由俄羅斯波羅的海海底到達德國，可繞過烏克蘭將俄天然氣輸送至德國，並通過德國輸送到其他歐洲國家。美國為了打壓俄羅斯，一再以「歐洲能源安全不能操之於俄羅斯人的手」為由，猛烈批評德國。前年在比利時首都布魯塞爾舉行的北約峰會上，美國總統特朗普便直指德國與俄羅斯之間的天然氣交易「不正確」，令德國成為俄羅斯的「俘虜」。

今次並非華府首次對「北溪二號」天然氣管道發起制裁，但之前更多的是針對實際參與工程的企業，雖然令包括瑞士企業在內的參建方卻步，問題是有關措施，只對那些跟美國有生意往來的企業具阻嚇作用。瑞士公司撤出，結果就是由俄羅斯親自接手，該公司在海外沒有業務，壓根就不怕美國的制裁。

當然，美國人絕不會就此善罷甘休，蓬佩奧表示，任何向「北溪二號」工程提供技術或財務支持的企業，都有機會面臨美國制裁，分析指華府這一輪升級的制裁，將可能令包括銀行在內的歐洲企業受到影響。

美國為打擊敵人，連盟友的利益也不屑一顧，並不令人驚訝，由威脅要對跟伊朗人做生意的歐洲企業實行「連坐」，到強烈施壓英國、歐盟以至澳洲等，在華為問題上選邊站，均是同一個套路。而在制裁「北溪二號」天然氣管道上，美國所謂歐洲的能源安全不應操之俄羅斯之手，更是十足虛偽。對德國來說，比起使用美國天然氣，「北溪二號」開通後，俄羅斯向歐洲提供的天然氣，比美國貨便宜近三成。這就難怪德國外長馬斯強烈批評美方搞的「域外制裁」，強調歐洲能源政策應由歐洲制訂而非美國。

美國此前揚言，將減少在德國的駐軍數目，而就在法國國慶閱兵當天，法國總統馬克龍重提「歐洲軍」建議，獲到場觀禮的默克爾積極響應。團結起來，減少對美國的依賴，將是未來歐洲的大方向。