正論：抗疫無能添煩亂　灑向香江都是怨

不想記起，未敢忘記。十七年前，沙士奪去二百九十九條香港人命，確診人數一千七百五十五人；十七年後，傳染性比沙士更強的新冠肺炎來襲，纏綿逾半年而不退，更呈全面失控之勢，確診人數昨日已超越沙士，達到一千七百七十八人。歷史又再重演，浩劫又再降臨，唯一不變的是港府抗疫無能，表現甚至比十七年前更差。好了傷疤忘了痛，不旋踵傷口又告撕開，在無能廢官帶領下，香港如何走出驚濤駭浪，令人絕望，令人心寒。

這場抗疫戰打到今天，「後知後覺，心存僥倖」八個大字正是港府廢官的寫照。自一月廿一日出現首宗確診病例後，香港便陷入新冠肺炎的泥沼之中，惟廢官當時仍是魂遊太虛，漫不經心，連在西九高鐵站要旅客填寫健康申報也懶得做，同開門揖疫無異。要不是民怨愈演愈烈，口罩荒、盲搶炎相繼湧現，連公院醫護人員都以罷工要挾封關，廢官肯定仍未瞓醒。饒是如此，港府仍是不肯果斷推出防疫措施，單是封關問題便如擠牙膏般擾攘多時，又豁免過境轉機人士、機組人員、海員等高風險群組檢疫及隔離，讓病毒從歐美破門而入；加上海外港人湧回香港避疫，將病毒四散，終於造成本地第二波大爆發，港府不得不在三月宣布禁聚令。

由於全城高度戒備，第二波疫情僥倖在三個月後逐漸回落，廢官自詡「抗疫百日漸露曙光」，並急不及待於上月放寬禁聚令，後事如何，有目共睹。正是廢官自以為「張弛有度」，第三波疫情才會爆個不休，過境免檢漏洞更是備受詬病，港府拖到本月八日才強制抵港機組人員檢測補漏，簡直姍姍來遲。更不堪的是，澳門早在上月底已因一名從菲律賓經香港入境的澳門人確診，即時收緊六個高危國家人士經香港入境的規定，無核酸檢測呈陰性的證明不放行，成功堵截病毒。反觀香港，疫情比澳門嚴峻得多，居然直到昨日才公布要求從七個高危國入境本港者須持檢測陰性證明，且一星期後才實施。人們不明白的是，香港疫情已經失控，為何港府補鑊都拖拖拉拉？難道還嫌香港未衰到貼地嗎？

雪上加霜的是，昨日再新增六十四宗確診病例，當中六十宗屬本地感染，另有逾六十宗初步確診，患者遍布各階層，死亡人數則增至十二人。顯而易見，疫情並無因為本月十五日再次收緊禁聚措施而有所放緩，反映禁聚令未能正中要害；更令人憂心忡忡的是，公營醫療系統瀕臨冧檔，港府卻一副好整以暇的模樣，計劃一至兩星期後才啟用度假村數百個隔離單位。以目前疫情的擴散速度觀之，最怕拖延下去連這些隔離單位都不敷應用，而醫院隔離病床只有千餘張，儘管醫管局不斷加床，卻又難免令其他病患者的治療受到阻延。以前是十個煲七個蓋，現在是廿個煲七個蓋，民怨隨疫情大爆發便是必然結果。

必須指出，因為禁聚令收緊，食肆被禁晚市堂食，飲食業的生意再受重創，預料新一輪結業潮很快湧現。零售業同樣一損俱損，原以為港府全民派一萬元能令業界受惠，如今不僅願望落空，最慘是疫情仿似沒有盡頭，各行各業都在吊鹽水，打工仔朝不保夕。在此情此景下，港府不僅要救市紓困，更要為樓市拆牆鬆綁，即使不撤辣，最低限度也要減辣。須知在經濟不景氣下，很多人只能靠物業周轉保命，何況樓市復甦對刺激經濟大有好處，能帶動其他行業，港府作繭自縛到底所為何事？本報一再警告，官逼民反，民不得不反。「飯」「反」兩字讀音接近，當基層連一口安樂茶飯也無啖好食，連生存也成問題，便只有作反一途。港府看見棺材也不流眼淚，不是官逼民反是甚麼？

心胸決定格局，眼界決定境界。偏偏港府既無心胸也無眼界，決策往往急就章，從來沒有深思熟慮，更沒有吸取教訓。例如專家苦口婆心建議港府提高每日病毒檢測數量，港府卻當成耳邊風，結果現在疫情一起，只能倒瀉籮蟹；又如專家批評港府沒有記取沙士教訓，醫院仍使用十七年前科技，當年承諾興建三座傳染病大樓竟有兩座走數，現在一味望天打卦，簡直累人累物。

實際上，這些都是冰山一角而已，單是防疫措施朝令夕改，「禁堂食令」連不對外開放的員工飯堂也受規管，直到民怨沸騰才跪低撤限，已知廢官做事完全不經大腦。甚至乎，停課決定也是猶豫不決，在學校群組不斷增加之際，教育局仍拖延多日才宣布全港學校提早放暑假，卻沒想過部分基層家庭為口奔馳，無暇照顧子女，如何安置這類學童，廢官關人個關。細節往往決定成敗，更決定一個政府是否執政為民。見微知著，港府根本目中無民，今次抗疫有沒有好結果，已是寫在牆上。

屋漏偏逢連夜雨。本港衞生情況向來差劣，疑難雜症長爆長有，夏季又是蚊蟲孳生季節，而大鼠戊肝更有成為風土病之勢，流感蠢蠢欲動，要是數疫夾擊再加上新冠肺炎，香港必死無疑。這絕非杞人憂天，內蒙古現正爆發鼠疫，當地政府已啟動鼠疫防控三級預警，形勢不可謂不嚴峻。毋庸諱言，港府廢官對此無知無覺，市民亦認為內蒙距離遙遠而掉以輕心。但奇災巨禍往往在無聲無息中降臨，上月又有誰人想過，本已放緩的疫情竟會再次大爆發？要是內蒙鼠疫壓境並與大鼠戊肝變種，後果肯定不堪設想，公營醫療想不徹底崩潰也難，豈可不慎！

說來實在可悲，在廢官胡亂駕駛下，香港就像一輛失速衝向懸崖的巴士，除了全力煞停，別無他途。明乎此，當知九月立法會選舉在港府抗疫無能的大前提下，建制派選情絕不樂觀，甚至有全軍覆沒之虞，如期舉行選舉形同「撼頭埋牆」，徒向反對派送上大禮而已。倒不如將選舉押後，待一切回復平靜再作安排，只是無能廢官聽得入耳嗎？