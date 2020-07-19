功夫茶：香港司法自己管　仲派法官來混吉

《港區國安法》實踐後，直頭係「班聲動而北風起，劍氣衝而南斗平」；唔好話啲政治小學雞嚇到風流雲散，中箭嘅中箭，着草嘅着草，走唔甩嘅，一係大隻騾騾，跌落坑渠，口窒窒話要遠離政治，從此「專注學術」云云；一係口噏「良知」，其實嚇到一褲都係！睇見啲洋奴漢奸走狗，一個個惶惶然冇晒靈魂，如魑魅魍魎，就知港區國安法的確可以降魔伏妖！亦係維護香港「一國兩制」嘅定海神針！

呢！美國、英國以及一些聞風起浪嘅外國政客，對港區國安法說三道四，其實講到尾都係想將香港變成佢哋嘅反中基地，將香港嘅整體利益，綁上佢哋侵害中國嘅戰車！一啲自以為高人一等嘅藍血人，只容許外國有國安法，對港區國安法就好似肥佬着笠衫，幾大就幾大都要話係「威脅香港引以為傲嘅司法獨立精神及法治社會地位」！撞你個大頭鬼喇！沒有「一國」，何來「兩制」？香港今日之亂，就係一部分政客眼中漠視「一國」，遂使「港獨」氣燄愈來愈狂妄囂張！

嗱！嗰位身兼終審法院非常任法官嘅英國最高法院院長韋彥德，終於忍唔住寂寞，開腔講嘢啦！佢披露兩個來自英國最高法院嘅香港終審法院非常任法官席位，依家只剩一個，佢「孤家寡人」未獲編排審理香港案件，言下之意，無限酸楚！一味齋坐，容乜易坐到生痔瘡㗎！佢於是忍唔住日前發聲明，指港區國安法部分條文引起關注，有關影響將視乎法例如何執行，目前有待觀察喎！佢仲煞有介事咁話，英國最高法院法官能唔能夠繼續為香港服務，就要視乎香港是否仍能維持司法獨立。

哈哈哈！阿哥，你以為英國仲係「日不落帝國」吖？而中國依然係道光、咸豐年代？醒吓啦！英國佬脫歐之後大把手尾都未掂！而中國呢隻曾經沉睡嘅獅子，已經醒咗啦！之不過咁，用習近平嘅話來形容，中國「這頭獅子已經醒了，但這是一隻和平的、可親的、文明的獅子」。不過可親唔代表可欺噃！更加唔代表英國佬可以目空一切，對香港嘅司法權指指點點。

香港已回歸二十三年，咪以為英國最高法院嘅法官唔嚟「為香港服務」，香港司法就會冧檔至得㗎！試看今日之域中，竟是誰家之天下！國安立法「為保一國兩制，還香港穩定」；全國人民代表大會才是最高立法機關，香港既然「直轄於中央人民政府」，有乜理由香港嘅終審權仲依然屬於英國？若然，都真係大笑話！英國最高法院法官既然帶有皇家勳銜，忠於英國都唔會忠於中國啦！審理案件始終有角色衝突！香港司法自己管，不必英國佬阿支阿左！韋彥德這最後一抹殘照，好行夾唔送喇！