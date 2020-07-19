中美會打起仗來，並不是甚麼天方夜譚，或許只是時間問題。

美國正在衡量會否對中共黨員制裁，理由很簡單，因為中共或共產黨是邪惡的。美國拿不出證據證明中共或共產黨比英國、美國和歐洲的政體和政黨更為邪惡。它的指控便如中世紀十字軍之指控穆斯林、西班牙的宗教法庭審判忠貞者，和美國三K黨之控訴非裔，完全是無知和別有用心。為了策動社會群眾的仇恨心理，從而使他們政治陰謀、經濟掠奪成功。

最典型的是第四次十字軍東征，沒有進攻巴勒斯坦 「聖地」的穆斯林，聖戰大軍卻圍攻君士坦丁堡同屬基督教的東羅馬政權，攻陷之後便掠奪該城積累了千年的財富而歸，暴露了這些基督徒聖戰者的醜惡、貪婪面目。

中世紀十字軍東征便顯示出歐洲基督教的惡劣素質，其後的侵略美洲表現出來的種族滅絕、殖民主義與奴隸制，一脈相承而成為美國殖民者國家崛起的基礎。

五十年代麥卡錫主義把矛頭指向共產黨，不過是在冷戰開展時的巨大政治宣傳、動員工程。借美國社會的無知、狂妄、野蠻來鞏固冷戰利益者。這與歷史上基督教與回教之爭，以至近三、四十年另一次基督教與回教之爭，性質相同，手法一樣，只是科學進步，手段先進了。

同樣，現時特朗普與極右派之妖魔化中國，因難圓其說，便轉向麥卡錫主義，妖魔化中共，攻擊、制裁中共。美其名是過往被中共（再不是中國）欺騙。特朗普上台才恍然大悟，看清楚美國真正的敵人。

這樣把中國與中共分開，或許在政治宣傳上可爭取全球反共者的支持。但冷戰過後已接近三十年，冷戰時代的群眾已被年輕一代替代，他們並未經歷冷戰宣傳的洗腦，不易把中共/共產黨當作仇恨對象。而歐洲在蘇聯、東歐巨變之後，亦看清巨變的破壞，懷念共產黨統治時代的安穩生活，怎會相信美國粗糙反智的反共宣傳呢？相反地，全球都看到中國在中共帶領下創造經濟奇迹，在疫情打擊下，卻是全球應對最佳的大國，中共的統治怎樣是邪惡的呢？

特朗普等的欺騙只對無知的美國人有效，麥卡錫主義至今已七十年了，美國的群眾還是這麼多的頭腦沒有長進。猶幸還有少數的民主社會主義者在抗爭，不像五十年代那樣全國瘋狂蠻橫，到處迫害異己。

以這樣的美國，特朗普與極右派還當權的話，甚麼不可能呢？

制裁中共黨員是笑話，但老羞成怒和軍火商慫恿下，中美未必不會打仗！