反對派搞的「35+」初選結束後，在當局和民間強烈質疑其涉嫌干犯國安法和香港選舉法等的強大輿論下，戴耀廷、區諾軒、趙家賢等策劃者聲稱退出活動，讓「選民自主配票」云云。這是幹了壞事、幹了違法之事，害怕受到法律懲處，想一溜了之也。

魯迅揭示過這類傢伙，是「獅子似的兇心，兔子的怯弱，狐狸的狡猾」。這些人在反中亂港、分裂國家、發動暴亂、攬炒政府、奪權變天上十分兇狂，搞得香港大亂、民不聊生、黑暴橫行。他們還和外國勢力相勾結、鼓吹各種歪理邪說、欺蒙煽惑民眾，鬥爭策略上奸狡百出，詭計多多，如九尾妖狐。然而，他們特別心虛，膽子如鼠，生怕蝕底，見事不妙，一定比兔子跑得還快。老實講，這樣的傢伙是成不了事的。朝廷若早展以顏色，有所表示，他們根本不會有今天的「成就」和場面。甚麼「初選」、甚麼「配票」、甚麼「真攬炒十步」，「玩蛋去」！

很長時間以來，朝廷之失策在於把他們看得太高，對他們表面上氣壯如牛，實際上膽子如鼠認識不清，對背後有美英撐腰顧忌太多，以為他們真的是「不怕坐牢」、「為理想敢於犧牲」的「民主鬥士」。那時，他們也確乎一天到晚擺出這樣的豪橫架勢。外國勢力也封他們各式桂冠，以「英雄」捧之，以風雲人物吹之，讓北京覺得若「動了他們」，老美為首的多國聯軍就會出頭，就要出手。一時間，這些膽小鬼們遂更加膽肥氣壯，北京則左顧右盼、投鼠忌器也。

現在好了，朝廷為香港制訂了國安法，儘管現階段還是「唔打得，只睇得」，倒也驚破了不少狐兔之膽。然而，他們還是要自作聰明的，以為風頭火勢上「急流勇退」，就能逃避罪責。

不過，還別說，這樣的自作聰明未必沒道理，因為雖有了國安法，朝廷和香江府衙至今仍是口頭宣傳和空手比畫；雖然已有大案要案、中案小案擺在眼前，但並未手起刀落。而刀不落下，法不收網，誰人敢說那些嫌犯們不會逃之夭夭？