「美帝國主義亡我之心不死」，這是數十年前毛澤東的論斷，時至今天依然沒有改變，美國亡華之心甚至比以往任何時候更加迫切。有消息稱華府正醞釀一個針對中國人的瘋狂計劃，擬全面禁止所有中共黨員、軍隊、國企員工及其家屬赴美旅行，已在美國的則會被要求離開。須知中共有九千多萬黨員，連同家人就是幾億人，加上軍隊和國企員工，數量更是驚人，如果華府真的實施此計劃，幾乎意味着與全體中國人為敵，這豈止是歇斯底里，簡直是走火入魔。

姑勿論華府最終會否實施此計劃，作為對華政策的設想而被拿到傳媒放風，已足以顯示美國鷹派政客的瘋狂和邪惡。有人說，特朗普為了大選，真的很拚。其實這不只是為了大選，而是為了遏制中國，為了維護霸權，是美國政界和精英界的共識，即使換上其他人做總統，華府也不會改變這一基本國策。

心胸決定格局，眼界決定境界。美國的國策注定無法邁過意識形態鴻溝，一旦老美感受到潛在威脅，便會焦慮不安乃至走火入魔，從而不顧後果，甚麼事都做得出來。相對於當年美蘇冷戰，今天中美博弈更加複雜，也更加惡劣，因為它已遠遠超越傳統意識形態的冷戰。因此，如果有一天美國提出全面脫鈎，中國人不必大驚小怪，該來的總會來，不以人的意志為轉移。正如有位前高官指出，中國人必須有脫鈎最終難以避免的清醒認識，必須做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備。

沒錯，美國亡華之心不死，中國人只能丟掉幻想，準備戰鬥。須知當今中國已是龐然大物，綜合實力遠勝當年蘇聯，美國企圖以數十年前對付蘇聯的手段肢解中國，注定不可能得逞。相反，美國的瘋狂舉動只會激起中國人同仇敵愾，共禦外侮。如果華府真的對中國人下旅行禁令，正好可以減少中國資金外流，斷絕貪官後路，中國更不應該反對。