受盡千夫所指，政府死心不息，仍想強推「明日大嶼」計劃，相關的「中部水域人工島研究」撥款五點五億元，原本在立法會財委會議程中較後位置，政府「打尖」將項目安排在本屆會期最後一日議程內，希望「偷雞」博取通過。可是機關算盡，始終未能趕及會議結束前審議，要等到下屆立法會，才可以重新提交給委員會討論。

發展局表示失望，又稱香港面對嚴重土地供應短缺，政府將繼續努力，「爭取在未來開展研究」。還以為當局所說的努力爭取，是盡力找土地去滿足住屋需要，原來又是拋不開「明日大嶼」。香港有逾千頃棕地可供發展，不少靚地在鋪塵養蚊，政府卻從來沒有盡力去發展這些閒置地皮，每被問及便推三推四，不惜與民為敵，情有獨鍾人工島填海，究竟這項目是否救世主，能否把現時受苦受難的港人，拯救於水深火熱中？

根本不可能，遠水不能救近火，人工島計劃在這時強行開展，反而是火上加油。

填海所需的研究撥款在下屆立法會能否通過，外界不敢樂觀。反對派在區議會選舉大勝，若果沒有戲劇性改變，在九月立法會選舉亦可能延續優勢。香港所謂建制派良莠不齊，而且部分盲撐政府，連「明日大嶼」計劃也照樣支持，漠視民憤，與官僚同樣離地，要在選舉扭轉劣勢，恐怕不容易。

不過，冥頑不靈的政府，要從庫房取錢，自然有蠱惑方法。像早前打破慣例做白武士打救瀕危的國泰航空，便打茅波繞過立法會，運用土地基金，泵水二百七十三億元，成為股東，之後又利用保就業計劃，再津貼國泰逾六億元，把納稅人的血汗錢用在扶不起的阿斗身上。一件污，兩件穢，大花筒政府從來不會反省，就算不擇手段，也要倒錢落海。廢官慣了偷雞摸狗，簡直無藥可救。