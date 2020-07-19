新冠肺炎疫情本周內突然反彈，確診人數急升，不少港人本以為疫情已過，稍為鬆懈，恢復社交生活，約朋友外出吃飯聚會，如今又要急向後轉，除上班之外，盡量減少外出，改為留在家中，只保留去超市購物和街市買菜兩項必須外出活動。

傳媒報道有個別地區竟出現超市掃貨現象，白米、即食麵、廁紙等生活必需品貨架迅即清貨。我相信這只可能發生在感染人數突然增加的社區，如慈雲山及黃大仙，因商場和街市都出現多宗確診，區內居民慌怕短期內外出不安全，容易受到感染，寧願多購生活必需品躲在家中，囤積掃貨之風並未見蔓延其他社區。

這麼多人因經濟不景失業，或放無薪假，又或改在家工作，總之大家都留在家中，無所事事，多了人會嘗試下廚，自己煮食，原因是就算習慣外出吃飯，或因避免受感染，減少去食肆吃飯，或因當局加強防疫管制，食肆暫停夜市，禁聚令也逼習慣約大班朋友外出吃飯者改變習慣，很多不慣煮食的人都化身廚神，大顯身手。

傳媒的演藝版面多了藝人變身為煮食男女的花邊新聞，有些還羅列出新近學懂的拿手好菜，也有名人在網上交換煮食技巧，把烹調好的菜式拍照，放到網上公諸同好。有電視台特別製作「抗疫廚神」一類節目，請觀眾傳來自己的拿手好菜和烹飪心得，互相比較，入選者可上電視台親自現身，據悉這類業餘廚神節目頗受歡迎。

過去頗長時間，香港市民一向以外出消費，飲食競相奢華作比併，傳媒讀到的多是名人光顧名店，由專業人士大師傅，講解食材如何名貴，烹調如何有特色，別出心裁，兩者如何配合，名人食家指出菜式如何出眾如何難得，並提供個人品嘗心得。這種飲食風尚的取向，基本上是消費主義，很少具普通市民的生活特色。一場新冠肺炎疫情，竟然一下子扭轉了這種社會風氣。這股「抗疫廚神」之風，基本上是平民化和生活化的，主角從專業人士大師傅換作普通百姓，能夠烹煮出來的，主要是一般家常菜式，凸顯的是親自動手，與家人共享那種溫馨。

疫情下的轉變，網上購物成為風尚，「面書」上充斥烹煮器皿和食材廣告，年輕一代都改為網上下單，送貨上門。疫情下食肆不景，倒閉者眾，但超市和街市食材零售的銷售額卻不斷上升，成為疫境中的奇葩。有報道說有魚檔請人，日薪一千，是前所未見的高薪，反映食材零售業務蓬勃，人才難求。整體社會是否會因一場疫症出現大變，需再加觀察，但種種趨勢迹象很值得留意。