本港新冠肺炎仍未受控，確診個案高速增長，而且將病毒外引。廣東省衞健委公布，珠海新增兩宗境外輸入病例，患者來自香港一對母子，十六號晚經港珠澳大橋口岸入境珠海，翌日不適，其後確診。而同在十六號晚上，廣東省政府公布調整防控措施，由香港經深圳灣口岸和港珠澳大橋入境廣東者，必須持港府認可醫療機構發出的七十二小時內有效核酸檢測陰性結果證明，入境後亦須接受十四天強制隔離。顯而易見，該對母子趕在新規生效前入境，加上此前有逾萬港人湧往內地避疫，預料從香港輸入內地的個案仍會增加。

說來實在諷刺，疫情在內地爆發初期，香港人彷彿炸開了鍋似的，日嘈夜嘈，逼迫港府封關，慌死內地人大舉湧來香港。詎料風水輪流轉，內地疫情早就受控，反而輪到港人北上避疫，甚至成為內地人不歡迎的對象。內地網民早就表示不能讓港人無條件入境播毒，官媒總編輯甚至明言「對來自香港的人決不能有任何政策性照顧」。正因為群情洶湧，廣東省政府不旋踵即收緊港人入境規定。

難為部分黃絲仍自我感覺良好，大言不慚叫返到內地的港人「記得同你的同胞講，不要來香港，香港有菌呀」、「病毒返大陸正常不過啦」，諸如此類的風涼話不勝枚舉，卻渾然不知疫情震央早已由內地轉到香港，連內地人都嫌棄香港人。

當然，香港淪落至此，皆因港府的檢疫措施錯漏百出。容許過境轉機人士、機組人員及海員等豁免檢疫，結果讓病毒從歐美破門而入。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，已變種的一款新冠病毒G614早在三月已由歐洲登陸香港，變異病毒株自四月起在香港成為疫症主流，繁殖速度更快。「由歐洲登陸香港」足以說明本港疫情大爆發與內地無關。港人連抗疫都坐井觀天，大搞中港矛盾，香港失救，豈止疫情肆虐這麼簡單！