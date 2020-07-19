香港近年亂作一團，二○一四年的佔領行動是一個高峰，去年的反修例風波是另一高峰，一峰要比一峰高，亂事一次比一次嚴重。你查問原因，很多人會煞有介事，告訴你是因為貧富懸殊，社會向上流動的機會低，不少人生活艱困，才會滋生出強烈的反政府情緒。

此等調調兒講得多了，漸漸就成為了標準的答案，甚至是社會的共識。但對這類的共識，筆者從來都一笑置之，還是那句老話：這年頭大部分人的看法，有大部分機會是錯的。

我對香港之亂的解釋跟主流意見相反，認為非但不是因為生活艱困，反倒是日子太安樂、無聊，反建制就是對生活煩悶的發洩。且看西方社會的獨狼式恐襲，槍手配備精良，他們幾乎都不是窮人，窮人連飯也吃不飽，哪有閒錢買來一把又一把先進步槍，還要花三、數個月去謀劃襲擊方案，不早餓死了嗎？

去年的反修例風波，差不多把香港翻轉過來，遊行人次破了歷史紀錄，但整場運動幾乎聽不到一句口號是反對「地產霸權」或爭取改善民生的。跟我稔熟而會走上前線的年輕人，擁有物業的，比沒擁有的多。小伙子平均月入在四萬元以上，大部分人出的糧還是來自政府。生活在低下階層而走上街頭作激烈抗爭者，在我認識的人之中，一個也沒有。

近日有一項調查更好笑，問受訪者通過《港區國安法》之後，美國應否制裁香港。華盛頓一旦實施全面制裁，會永久終止香港優惠地區待遇，甚至打擊特區的聯繫匯率，到頭來受損最深的，是普羅大眾。但訪問結果顯示，贊成美國制裁的人有五成多，反對的只有兩成幾。

香港有不少人喜歡「颱風」來襲，原因不為別的，就是生活得太安逸、優裕，吃飽飯沒事幹，便想着要到狂風巨浪中滑水，哪怕危險再大，也在所不惜！