疫情兇猛，近排每日確診個案都五、六十宗，尤其源頭不明嘅確診個案大增，隱形帶病毒者令社區爆發增加風險，第三波疫情重災區慈雲山多個感染群組續擴大，睇怕有排人心惶惶！而禁聚令短期內怕難以放寬，零售飲食業首當其衝，艱難日子都未知仲有幾耐？睇個勢頭，幾難見到黎明！

日前零售及飲食業界代表聯同議員約見政府反映苦況，明言生意大受打擊，未來或出現結業潮。新一輪防疫措施，食肆晚六朝五禁堂食令，影響市民消費，餐飲業生意下跌九成！有食店直頭停業七天，再作打算！

飲食業界希望地產商共同抗疫，除了減租，也不要出律師信予未能應付租金嘅租戶，直斥此舉大大損害僱員就業。有飲食界議員則建議政府修例，限制業主喺疫情下，不得向停業或受影響租戶追租或封舖。香港畢竟係自由市場，業主或有其難處，甚至覺得自己並非開「善堂」，你交唔起租就要執笠！有乜理由唔可以追租及封舖，你估個個有「愈做愈燶」嘅國泰航空咁好彩咩？政府明知佢冇得救都要倒錢落海，店舖小租戶恨唔到咁多㗎啦！

老朽讀本報「產評」，都知未來一段日子真係冇啖好食！上個月個人破產宗數按年大增三成半，不但高於上半年月均宗數，總結次季更創○九年第三季以來單季新高。誠如論者指出，面對貿易戰、社會動亂、疫情和政治事件嘅衝擊，破產宗數上升正是經濟衰敗之象。個人破產急升，企業豈能幸免？單是五、六月企業遭提交強制清盤呈請宗數已佔上半年的總宗數近六成！旺區如尖東、旺角、銅鑼灣一帶吉舖湧現，生意難做！稍後港府嘅保就業計劃工資補貼期完結，相信經濟依然疲不能興，不必等到年底，市民破產企業執笠，一片哀愁，日子難過，一如麻雀飛到煙囪裏，有命也沒毛！