美國國務卿蓬佩奧近日聲言中國在南海的行為不合法，更以「世界不會容許中方將南海視作海洋帝國」，妄圖代表世界表態。這個美國最廢國務卿的表態，表明美國會介入南海問題，而且還會連同區內盟友挑事、阻撓中國發展，爭端未起之時，雙方已在區內以軍艦、軍機叫陣，如今立場各表，接下來過招勢必更激烈，硝煙味也愈來愈濃。

南海常有中美軍艦、軍機巡弋，本月一日至五日，解放軍在西沙群島指定海域內舉行軍事訓練，美國先派一艘勝利級海洋偵察船在西沙群島、中沙大環礁海域出現，然後再派一架P8A海神偵察機與一架疑似P3C反潛機飛越巴士海峽上空，監察、監視，動作多多。

今年三月，美國海軍第七艦隊在亞太地區進行演習並發射中程導彈；四月至六月，美軍戰機頻繁在南海一帶島嶼露面，僅東沙群島便飛行了至少十三次。羅列一堆美軍上半年的南海動作，無非讓大家了解，美國十分緊張及在乎南海，完全忘記了他們並不是區內持份者，只是一個域外國家。指手畫腳，還要拉着越南、日本，以大哥代出頭的樣子介入南海問題。說白了，美國要過河飛象，在南海利益上分一杯羹，最好佔一塊南中國海的門戶之地更安全。

日本共同社早前報道，解放軍下月會在海南島對出的南海區域進行大型軍事演練，台媒渲染解放軍或奪東沙群島，所以美國先是蓬佩奧，後是特朗普唱雙簧，還有英國、印度等配合做打手。說來說去，中國在南海開發八個人工島，設立最少三個三千米長飛機跑道的機場等，令美國及一些國家不安，老美重視的是，只有他們才配擁有海洋帝國，臥榻之側，絕不容他人酣睡。

他們恰恰忘了，南海是中國家門口的海域，沒有哪一個中國人願意自家門前常見閒人遊蕩，而這個閒人還天天想着侵門踏戶，攻而佔之，誰會啞忍？