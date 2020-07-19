剛完結的一屆立法會可以用風雨飄搖去形容，不少非建制議員更借助這個議事廳彰顯外力、不務正業、暴亂囂張及癱瘓政府運作，即使最後一日立法會大會也告流會，截至七月十七日，議員在今屆立法會共點算法定人數五百零一次，耗時八十七小時。其中因法定人數不足而休會的次數共十四次，損失時間共約七十三小時，期間流會不斷。所謂好好醜醜，最後一日會議就當作完成做議員的責任，但非建制的議員仍以不尊重大會的態度我行我素，再發生流會，是何等令人唏噓。

立法會是一個莊嚴議事及訂定法案的機構，並不是一個變相的戰場，但過去一屆立法會，被非建制派議員打造成事事兩軍對壘，不斷引入「外部力量」、「暴力行徑」及「流會手段」，不但打亂立法會應有會議進度，更禍害不少便民議案未能盡速通過立法去發揮利民作用，經投票選出來的議員，反變成阻礙社會向前的絆腳石，市民的感受如何？

香港應該繼續發揮國際金融中心地位，在中美貿易糾紛中香港雖然被夾在中間，議員們應該盡展議事所長，向美方解釋香港所蒙受的損失，但事實卻相反，非建制議員竟挾中美貿易綑綁住他們所謂香港「人權」、「民主」受壓迫，借助美國貿易談判過程中，要美方加入關注香港人權，期間，立法會議員郭榮鏗、涂謹申與一眾崇美的「新舊電池」如李柱銘、陳方安生、黃之鋒及羅冠聰等人，先後多次出訪美國，會晤國會議員，以人權受壓為由，要求美國及國會頒布制裁香港的法案。這類本末倒置的做法，隨後被引入立法會討論，花時間亦沒有成果，難道立法會會通過這批崇美者提出制裁香港的建議？

修訂《逃犯條例》風波更讓這批非建制派議員「引入議會暴力」。社會對這條法例的修訂有誤解，被「外部勢力」利用觸發市民的恐懼，隨即社會暴亂四起，衝擊警署、圍堵政府總部，甚而立法會大樓及議事廳亦遭暴力搗毀。非建制派議員這時候仍沒有發揮意見領袖作用，沒有向外解釋政府已暫緩修訂該法例，反之更火上加油，趁亂世企圖增加個人政治籌碼，繼續在立法會復會後不停在警察濫權、政府禁制自由集會遊行等叫囂，推波助瀾令社會各區的黑暴延續，長時間禍害香港，影響市民的工作及生活。

非建制派議員在議會內沒有履行應有任務，在社會上更為帶領黑暴頭目做文宣工作，將黑暴裝扮成對政府的不滿，是正義抗爭，相反沒有擔當亂世下如何穩定社會促進經濟，改善民生，讓市民有工作有前景的責任，在立法會無論是大會或是事務委員會，總採取拉布及促使流會的浪費時間手段，相信市民經歷過去幾年的沒有進步的艱苦生活，可以看清不同立法會議員的真面目。

紛亂幾年的立法會又告完結，換屆選舉步驟開始，二○二○年立法會換屆選舉的提名期由七月十八日開始。從提名開始到九月投票，市民應好好考慮報名參選的人士，過去對社會有何貢獻，有沒有犯上上述破壞市民安穩生活的「往績」，再在選票反映。