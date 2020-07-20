功夫茶：國安法無實必敗　黑暴春風吹又生

《港區國安法》從立法嘅消息傳出到實施後，畀大眾市民一個希望，就係疫情如此嚴峻、社會如此混亂，若然有國安法可以止暴制亂，香港就唔使沉淪落去！港區國安法洋洋灑灑六十六條例，其中嘅分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪和勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，針對「港獨」和滋事分子彰彰明甚，照計點都止到咳啩？

呢嗱！去年七月二十一日元朗發生暴力襲擊事件，有網民尋日發起一周年遊行，元朗西鐵站下午兩點幾已有大批人群聚集及叫囂，佢哋三點步行至水邊圍遊樂場，途經朗日路、大馬路等。差人要求聚集人群散去，並警告佢哋涉嫌違反禁聚令，之不過，人群不但冇理會，有啲甚至指罵差人「黑警」！

各位街坊，呢個遊行已被警方發出反對通知書，佢哋嘅聚集即係非法集結，多人涉嫌違禁聚令被發傳票，包括數名元朗區議員；其後數名區議員移師到元朗形點商場一期，再度遭警方以違反禁聚令票控，其後更因涉組織非法集結被捕。可見呢班出公帑糧嘅區議員，帶頭擾亂治安，完全當差人冇到！

嗱！示威者其後喺形點商場一期叫囂，有示威者更高叫「光復香港，時代革命」口號，另有示威者用手機展示「香港獨立」字句，警方隨即舉起紫旗，警告現場人士嘅行為和叫囂內容涉違反港區國安法，要求散去！在疫情如此嚴峻下，仲出來非法聚集增加傳染新冠肺炎病毒風險，講真，如此罔顧社會大眾安全，嚴格而言，根本就係恐怖活動！加上高叫反中港獨口號，直情挑戰港區國安法係唔係咁堅，是否吹得佢脹？

喂！有關行為擺到明就係「恐怖活動罪」、「分裂國家罪」，警察仲叫佢哋散去？有冇搞錯，乜唔係應該執法拉人咩？國安立法明係一把斬妖除魔嘅利劍，實踐以來，都係得七一當日一個二十四歲青年涉嫌駕電單車撞傷三名警員，佢將被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，案情如何仍待審判。功夫茶認為，徒法不能自行，再好嘅法律唔嚴正執法，即係冇牙老虎，係廢嘅！唔揸正來做，盞嘥氣，黑暴必然春風吹又生！

毛澤東認為領導要有實效，必須要有三根柱子來支撐，一根叫「無信不立」，所謂信係信念、信仰和信心；一根叫「無學難為」，要言之，即認識、本領；一根叫「無實必敗」，即係實際、實踐、實事。阿哥，依家阿爺「用心良苦」排除萬難，無懼美國制裁都要為國安立法，掃敵唯恐不及，而廢柴政府仲頭岳岳四圍踱，識唔識「無實必敗」吖？有勾結外國或境外勢力危害國家安全者，一經查實就要拉人封艇，等佢冇得遐想！而涉恐怖活動就要執法而唔係叫佢散水，否則發再多嘅禁聚令傳票又有Q用咩！