世界視線：蓬佩奧侈談人權　美國式雙重標準

美國國務卿蓬佩奧日前在費城發表演講，指華府的人權政策應聚焦宗教自由及財產權，以彰顯美國立國者的原則，並把矛頭直指早前推倒立國者雕像和褻瀆紀念碑的示威者。蓬佩奧的言論，被狠批暗示人權有等級之分，與女權及性小眾平權等現代人權觀念背道而馳。

事實上，特朗普政府所謂的「人權」，不僅在國內有等級之分，在國外也有另一種標準。蓬佩奧等華府高官去年多番評論香港的反修例風波，強調美國支持所謂「言論自由」與「和平抗議」，但去到黑人弗洛伊德在明尼蘇達州遭白人警察「跪殺」，觸發遍及全國的種族平權示威浪潮，這時候又不見老美談甚麼「言論自由」、「和平抗議」，警方出動催淚彈和橡膠子彈絕不手軟，特朗普甚至一度揚言要在首都出動軍隊鎮暴。前澳洲駐巴基斯坦武官、曾在聯合國工作的政治分析家克拉雷日前撰文，狠批蓬佩奧在人權問題上持雙重標準，是十足十的偽善者。

文章提到一個細節，特別耐人尋味。今年六月，美國國務院舉行有關「國際宗教自由」的記者會，會上有記者問蓬佩奧，如何看待黑人平權運動。料不到如此簡單的一條提問，竟讓蓬氏大為尷尬，當時在場的國務院發言人隨即把問題叫停，蓬氏則顧左右而言他，僅說了句「謝謝大家」。

談到蓬佩奧在人權問題上的「雙標」，不得不提他長期支持美國在古巴關塔那摩設立監獄，關押恐怖分子嫌犯。據悉目前在監獄內的四十名在押人員中，有二十多名被認為是「永世的囚犯」，他們未經起訴、未被審判，最終很可能老死獄中。

克拉雷的文章沒有談到的一點是，美國談論別國的「人權問題」時，往往居高臨下、指手畫腳，一副全人類導師的架勢；但當自己被指摘侵犯人權時，卻露出一臉兇相，絕不容他人置喙。最經典的例子，是國際刑事法院欲查美軍人員涉嫌在阿富汗干犯戰爭罪行，特朗普不僅不配合調查，反而制裁調查人員，包括凍結相關人士在美國的資產。蓬佩奧侈談人權，不是偽善又是甚麼？