正論：疫情失控補漏遲　香港如何渡難關

新冠肺炎疫情持續失控，昨日破紀錄新增逾百宗確診病例，而且升勢不止，社區大淪陷已是不爭的事實。港府不得不再度收緊防疫措施，除了延長原有禁令，亦會強制所有人在室內公共場所戴口罩。問題是，室內固然有機會播毒，室外也是一樣，有關措施半桶水，不僅於理不合，甚至造成更大播毒漏洞。船到江心補漏遲，偏偏廢官拖泥帶水，愈補愈漏，這場仗還怎麼打下去，思之令人惶惑不安。

林鄭月娥昨日率領官員會見傳媒，一臉嚴肅形容疫情非常嚴峻，未有受控迹象，宣布多項應對措施，包括今日起部分公務員可在家工作，政府只會提供緊急和必須服務；原定明日屆滿的多項防疫措施，包括四人為上限的禁聚令、十二類處所停業和食肆禁晚市堂食等都會延長七日。此外，行會將透過《預防及控制疾病規例》，強制戴口罩規定由公共交通工具擴展至所有室內公共場所；要求學校於周三網上公布文憑試成績，並改建亞洲博覽館為社區隔離設施等。

別看港府擺出煞有介事的架勢，其實仍不脫「踢一踢、動一動」的作風，許多措施如安排公務員在家工作等，都是專家一早便已提出，只是廢官置若罔聞而已，若港府早一星期行動，或許便不會有這麼多公務員受感染並將病毒傳播開去。如今「不做又做」，更見港府防疫永遠後知後覺，每次皆落後於形勢。當然，不管形勢如何險惡，廢官都不會承認錯誤，林鄭便死撐不是太遲收緊防疫措施，反而是「每次再走一步要看形勢及迅速應變，並非等於上一步行得少或行得錯，而是要不斷檢視情況進行」。總之千錯萬錯，政府無錯，疫情失控還自誇應變迅速，全世界最厚面皮的政府，實非香港特區政府莫屬。

最令人質疑的是「口罩令」，只規定市民在公共交通工具及室內戴口罩，室外卻不受限制，到底有甚麼科學根據？早前才有確診者因為在街頭拉低口罩與另一染疫人士吸煙交談，十分鐘即受感染，還不足以說明室外播毒風險一樣高嗎？新加坡早就規定民眾外出必須戴口罩，否則會被罰款，並無室內室外之分，港府言必稱新加坡經驗，為何不實行拿來主義？市民狂轟只限室內戴口罩並無道理，認為只要外出便應強制戴罩，足見公道自在人心。連廢官都承認疫情失控，防疫措施卻依然「不湯不水」，做一半不做一半，不是草菅人命是甚麼？

君不見，昨日仍有人群違反禁聚令藉「721」聚眾鬧事，更不必說反對派早前大搞所謂的初選眾投，聚集大量市民投票，加上七一仍有遊行和暴亂，結果今個月的疫情隨即爆個不休，誰能保證兩者沒有關係？何況，總有些罔顧衞生的市民，以天氣太熱為由在露天地方不戴口罩，不實行強力措施並嚴正執法，抗疫隨時功敗垂成。事實擺在眼前，室外室內一樣存在播毒風險，現在變相容許室外不用戴口罩，疫情會否繼續失控，還用問嗎？

至於只禁晚市堂食，不禁早午市堂食，同樣令人莫名其妙。正如有人揶揄，病毒沒有時間觀念，不會在下午六點後才活躍，只要仍保留堂食，病毒便有機會在食肆傳播，抗疫成效只會大打折扣。誠然，林鄭指保留早午市堂食是為了照顧仍要上班的打工仔，這是實情，惟香港疫情已到了臨界點，病例未來是止升放緩還是幾何級數倍增，端視乎抗疫手段是否正中要害。很明顯，目前的禁令並未起到效果，長痛不如短痛，廢官為何直到今日仍要拖拖拉拉、重複犯錯？

回顧港府抗疫至今，表現實在令人慘不忍睹，一味剛愎自用，心存僥倖，將專家忠言當作耳邊風，終致疫情一發不可收拾。單是現在才改建並增加隔離設施，反應豈止慢十拍，反映的是港府從來沒有認真吸取沙士教訓，拒絕未雨綢繆也就罷了，直情臨渴掘井也懶做，不見棺材不流眼淚。最可笑的是，直到今時今日港府仍堅持九月立法會選舉如期舉行，真不知廢官的腦袋如何構造，是存心向反對派送大禮，抑或嫌疫情未夠嚴峻靠害市民，大家心中有數。

姑勿論如何，港府靠不住，市民必須自救，重拾三月份第二波爆發時的高度戒備是應有之義。只顧個人玩樂，拒絕嚴守禁聚措施，這場仗注定輸了一半，全城七百多萬人勢必身受其害！