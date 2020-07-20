神州觀察：華盛頓文攻武嚇　解放軍南海增兵

美國政府近期發聲明拒絕承認中國的南海「九段線」主權主張，被指是徹底拋棄了自二戰結束以來美國在該問題上不選邊站的立場，又於月內兩度派出雙航母陣容赴南海攪局，及向關島基地加派轟炸機，實行對中國文攻武嚇。為此，解放軍亦針鋒相對，近日被拍得在向南海增加部署戰機，以展示對抗挑釁、捍衞國家主權的決心。

美媒日前引用衞星圖片顯示，解放軍在被喻為「不沉航母」的西沙永興島機場部署了四架殲11B及四架殲轟7戰機，前者被指是中國最先進的主力戰機之一，具有大航程和大載量等特點，可掛載各類空對空、空對地或反艦導彈，屬多用途戰機。殲轟7亦能掛載包括「鷹擊12」在內的多款新型反艦導彈，有望對美軍神盾級戰艦造成重創。

兩款戰機都具備作戰半徑足以覆蓋南海的能力，部署數量亦為歷來最多，此舉無疑是針對美軍的必要防範行動。可以見到，美國不但將中國在南海的主權主張視作「完全不合法」，又趁解放軍月初在西沙練兵之際及之後兩次將雙航母編隊駛入南海，近日又向關島增派兩架B1B轟炸機，令當地同類轟炸機數量翻一番。說是為維護國際秩序、區內規則而來，其實美國自己並未加入《聯合國海洋法公約》，更非區內國家，拿南海仲裁案說事也好，不承認中國擁有南海主權也好，都站不住腳。

只是美國有強大的軍事力量支撐其航行自由意志，不遠萬里來到南海興風作浪，耀武揚威，還可滿嘴仁義道德，說是來對抗中國霸權、維護區內和平及其他國家的安全利益，無非是想煽動各國一起搞事，以達到阻延中國發展、全面制華目的。從短期來看，美國此舉又不乏大選年政治操作的痕迹，包括為華府抗疫不力、種族歧視引發的暴力衝突等社會問題轉移視線；乃至為美國的軍火商招攬生意，讓每年的巨額軍費開支花得其所。

其實，中國與南海沿岸各國的關係近年已經發展得不錯，彼此也都深切體會到和平發展的重要性，能不鬧盡量不鬧，能忍的也就忍了。事實證明，通過《南海各方行為宣言》等措施建立的談判磋商解決區內國家領土和管轄權爭議機制行之有效，只是此舉最不符合美國的利益，故此美國的航母、軍艦、軍機近年頻繁地闖入中國南海水域、空域，這樣的對抗勢又會長期存在，令相關地區的火藥味愈來愈濃。

對此中國更加沒有選擇，近年在南海造島、進行軍事化部署亦是形勢所逼。「九段線」雖漫長，卻沒有一處是多餘；航母數量太少，更需要多建些「不沉航母」加強守衞能力，否則只能繼續任由別人來家門口鬧騰。