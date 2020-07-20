中美之爭，已是全球布局的大戰略。以攻為守，圍魏救趙，聲東擊西，或許中國更需要回歸《孫子兵法》的大智慧。美國西點軍校有專門教授，可應比不上我們的深刻領會。

最近，《紐約時報》說取得了伊朗與中國合作協議最後的文本，顯示中伊的協議正在最後審議階段。在伊朗國會批准之後，相信中伊兩國便會公開宣布。協議為期二十五年，包括近一百個項目，涉及四千億美元。

中國參與投資的項目有機場、高鐵、地鐵、港口、自由貿易區、5G和北斗定位系統，乃至銀行建設等。伊朗支付中國的投資，是穩定的伊朗石油用折扣價供應，協議基本上是一個石油換取投資的協議，是取己之長、補彼之短的優勢互補。

中國是全球最大的能源進口國，隨着經濟發展，進口量會大增。伊朗是全球能源儲備居先的國家，天然氣儲備全球最大，油氣開發還有巨大餘地。避開沙特阿拉伯對中國及亞洲出口能源的亞洲附加費，再加上伊朗的價格折讓，中國得益頗大。而中國投資是以中國設備出口，四千億美元的出口設備，對中國企業的發展有頗大的幫助，中國是一舉兩得。但更重要的是，中伊合作可以改變中東的地緣政治，打擊美國的世界霸權。

一是中國與伊朗合作是突破美國對伊朗的制裁，扶助伊朗以經濟、軍事、政治力量，在中東與美國抗衡，防止美國借制裁打垮伊朗政權。

二是伊朗的現代化使八千萬人口過半數為三十歲以下的人口紅利可以發揮作用，也結合伊朗深厚的文化，全民教育在科研各方面可以有大的進展。

三是中國幫助伊朗穩定便可以挫敗美國的中東破壞戰略。伊朗可以支援伊拉克、敍利亞和黎巴嫩，鞏固什葉派為主的新月地區的政經。中國正試圖協助黎巴嫩和敍利亞打破美國的制裁、封鎖，協助它們戰後重建，這也是公開地與美國戰略對抗。

四是穩定伊朗亦有助屏障巴基斯坦，中巴經濟走廊會多了阿富汗與伊朗的參加，便可以打通中亞出波斯灣、印度洋的大通道，改變中亞和中國西部的地緣經濟條件。

五是協議包括中國參與波斯灣港口的建設，如伊朗與伊拉克交界的阿巴丹、霍爾木茲海峽的格什姆，或許還可以加上印度放棄的恰赫巴哈爾港等。作用會是完整中國在印度洋的港口鏈，更可成為繼吉布提之後的海外軍後勤基地，對美國在巴林的龐大駐軍和基地構成威脅。

中伊合作是以進為守的對美戰略，也是「一帶一路」大戰略的重要組成。