香港長期以來亂象不止，反對派和外國勢力相勾結猖狂無忌，國家主權、安全備受影響和威脅，一個重要的原因，就是香港司法領域的「刀把子」掌握在港英餘孽或外國代理人手裏。《港區國安法》頒布後要想有效實施，清理司法領域的人事，奪回刀把子，讓其掌握在具正確的國家觀念、有心維護國家安全的人手裏，是絕對必不可少的。

最近，中共中央政法委設立「全國政法隊伍教育整頓試點辦公室」，旨在全國政法系統「清理門戶」。該辦公室的主任陳一新說，政法隊伍作為執法之公器、司法之利器，隊伍不純、不公、不力，甚至發生違法亂紀問題，影響惡劣，危害極大，人民深惡痛絕。陳一新表示，清理門戶的工作是一場刮骨療毒的自我革命，堅持刀刃向內，徹底革除毒瘤，確保政法隊伍絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

香港司法領域向反中亂港之人提供保護傘，打壓迫害堅持國家民族正義立場之人士和媒體，把「愛國愛港」弄成「原罪」，執法不公，某些頭面人物「知法犯法」。凡此種種，可說香港的問題一點不亞於內地政法系統的問題，門戶同樣需要清理，需要整頓，需要「自我革命」、「割除毒瘤」。從某種意義上說，香港司法領域的問題比內地政法系統的問題，在政治上更嚴重，危害性更大，因為香港的刀把子不握在對國家忠誠可靠的人手中，香港司法領域要「自我革命」、「清理門戶」難矣哉！

然而，形勢的需要，國安的需要，面臨的挑戰，朝廷不應該也不可能對香港司法領域的失控無動於衷、無所作為。過去，沒有《港區國安法》，朝廷無從插手，現在有了《港區國安法》，就有機會、有辦法撬開香港司法領域這個「獨立王國」，它再也不是「針插不進，水潑不進」了。事實上，《港區國安法》的規定，國安公署和香港國安委的設立，都令中央整頓香港司法有了抓手。然而，在「一國兩制」的局限下，整頓恐會受阻重重、無功而返也。