《港區國安法》落實後，香港那班藍血貴族喋喋不休，不斷拿「司法獨立」說事，來自英國的藍血貴族終於也不甘寂寞，公開站出來幫腔。身兼香港終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德日前發表聲明，指港區國安法部分條文引起關注，將會檢視香港司法獨立及法治能否得以維持，再決定是否再派法官來港擔任非常任法官云云。

這也許是近期最大的笑話。沒有英國法官，難道香港就無法維持司法獨立和法治？別開玩笑了，香港早已不是英國殖民地，本來就不應該有這麼多外籍法官，英國不再派法官來港，正好讓香港逐步清除殖民殘渣，何樂而不為？對於這位英國藍血貴族的聲明，港府應該表示支持和感謝才對。三歲小孩也知道，外籍法官只會效忠自己祖國，而不可能效忠中國，英國法官甚至要效忠英女王，若由他們處理涉及中國國家安全的案件，豈不是將中國主權交給洋人？英國和美國會容許中國籍法官審案嗎？不近情者多藏奸，洋法官對港區國安法說三道四，更抬出司法獨立嚇人，恰恰證明他們心裏有鬼。

世界上沒有一個地方好像香港這樣，脫離了殖民統治卻依然供奉着殖民幽靈，脫掉了殖民外衣卻依然保留着殖民假髮。有人稱之為司法獨立，其實香港司法大權一直牢牢掌握在洋人及其代理人手上，從來只有司法獨大，沒有司法獨立。回歸前，司法被用作維護殖民統治和宗主國利益的法器；回歸後，司法又成為抗拒中央政府行使正當權利、庇護反中亂港勢力的工具。這正是香港亂象不止的主要根源，中央隱忍了二十三年，終於祭出國安法，並由指定法官處理相關案件，可謂遲來的覺醒。

說到底，香港是中國特別行政區，不是西方殖民地，香港事務純屬中國內政，輪不到洋人說三道四。如果英國不再派法官來港，真正愛護香港的市民應該舉腳贊成。