疫情大爆發，一日過百宗，除了有部分人仍然不知死，繼續通處去遊山玩水，購物逛街除口罩開餐，大部分人都留在家中避疫，實在惹不起這隻世紀肺炎。香港人心惶惶，各界為求自保，都不得不小心翼翼，甚至採用非常措施，部分地方被傳私下對外封閉，惹來外間關注。總之香港這場抗疫戰爭，全民皆兵，不知打到何時。

另一邊廂，台灣的網民卻在論壇上發貼，說自己看見香港以及全球疫災的情況，發覺自己好像活在平行空間，討論的都是一些本土民生事項，頗有點自豪之感。香港的網民看了這些說話，都很不是味兒。但人家疫情迅速受到控制，確很有資格說這些話。其實抗疫是否這樣困難呢？台灣只不過是迅速封關，嚴格控制入境人士，便已經做到一定的成績。他們人口比香港多，亦是以旅遊為賣點，又不見台灣人呼天搶地。同樣的情況亦出現在澳門，當地生活已逐漸恢復如常，基本上放寬通關已經準備多時，只是給香港拖後腳，粵港澳三地健康碼互通始終未能成事。不是長他人志氣，滅自己威風，而是以事論事，無能港府封關拖拉，抗疫朝令夕改，近日無理限制員工飯堂晚間禁堂食，迅即跪低，實在太丟人現眼。爆出第三波疫情，許多專家都指出是因為豁免檢疫人士政策出現漏洞，機組人員及海員穿梭各地，卻不用隔離，極大機會是疫情的源頭。

各行各業都如臨大敵，可以在家工作的都盡量安排，但政府卻冥頑不靈，遲遲未宣布公務員實施同樣安排。在這個非常時期，愈少人出外就愈少播疫機會，小學生也懂的道理，專家亦敦促強制公眾場所需戴口罩，以免部分沒有公德心的人禍害大眾。可是政府反應遲緩，直到昨午才宣布上述措施。又是過了一個星期才作出決定，永遠都無法當機立斷，錯過行動最好時機，惹來後患無窮。