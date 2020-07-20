本港疫情持續惡化，由檢疫設施到隔離病床都不敷應用，這樣下去，香港想不採取英美所謂的「群體免疫」也不能，即是同等死無異。人們不明白的是，第一、二波疫情總算僥倖捱過，為何來到第三波卻一發不可收拾？港府防疫慢十拍肯定是最主要原因，但不能否認的是大部分香港人質素低下，自私自利，欠缺公德心，並不比黃絲眼中萬般皆不是的內地人高尚。

禁聚令上月放寬後，本地感染突然急增，大部分為不明源頭感染，證明社區一直存在傳播鏈，之前兩波爆發守得住，皆因那時候市民真的有頗高防疫意識，真的知驚和怕死，跟現在不可同日而語。工作關係，筆者每天都要乘坐港鐵並經過大街或商場，三、四月的時候到處水盡鵝飛。然而，自從疫情在五、六月放緩，連續十多日以至廿多日無確診個案後，港人的防疫意識便漸次鬆懈，加上禁聚令放寬，周街係人的熱鬧場面重現。

直到今波疫情急轉直下，市民似乎仍然不想重過三月份的生活，繼續約朋友上街、食飯、飲宴、打波，一切如常。看旺角雅蘭中心稻香群組新增個案不斷，逾百人參加宴會言談甚歡，期間無一人戴口罩，結果疫情爆得比煙花璀璨。衞生防護中心的張竹君醫生形容患者生活「多姿多采」，說得含蓄，其實潛台詞是港人不聽勸告，不肯減少社交生活，不肯多留家中，換句話說即是自私。

最不堪的是，一班反中亂港政客帶頭破壞防疫，連日大搞群眾聚集的初選眾投，增加播毒風險。事實上，早前已有確診患者疑參加七一遊行後染疫和播毒，甚至日前竟然還有人借「721」一周年之名搞集會，社會泛政治化真是害人不淺。以港人防疫意識之鬆懈，自私自利的個性，而且政治沖昏頭腦，這波疫情伊於胡底真是天曉得。由是觀之，九月立法會選舉必須延期舉行，以免人群聚集令疫情更失控，死傷更驚人，後悔莫及。