朋友，你有敵人嗎？如果有，而敵人每天起床後就詛咒你，不時在網絡上出貼文嘲諷你，要是這樣，我恭喜你。獅子不會終日想着野狗，只有野狗才會時刻叨唸着獅子，緊盯着對手的一舉一動，有理沒理狂吠一通。

近日，美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧幾乎天天罵中國，蓬佩奧更加好笑，他日前發放一張照片，是他家的小狗在玩弄倒在地上的維尼熊公仔。西方有人認為維尼熊是代表中國領導人。這位國務卿大抵將中國視為眼中釘、肉中刺，所以每天開罵，但正如中國已故領導人鄧小平所說，共產黨是罵不倒的，蓬佩奧沒轍，惟有採用「精神勝利法」，貼出照片，幻想自己終於成功擊倒中國。

以熊公仔代表中國領導人，只是蓬佩奧以至西方部分人一廂情願的想法，但無意中就反映出這位國務卿的心底話，原來他認為自己和美國是以狗為代表。

美國號稱是世界上唯一的超級大國，在權力榜上，國務卿排行第二，僅次於總統。偏生蓬佩奧自甘作賤，完全沒有大人物應有的風範，天天批評他人，猶如長舌婦已屬不該，還要發放低級趣味的照片，以圖精神安慰，這是徹頭徹尾的小人所為。

特朗普與蓬佩奧這等小家子個性的人，在一個正常社會，讓他們充任中學教師尚且嫌不稱職、有辱斯文。而在美利堅，竟然可以將國家第一、第二號權力交到他們手上。世界第一民主大國，他們選民的胸襟當真廣大，眼光委實與別不同。

中國領導人反倒應該安慰，敵人的記恨，就是對自己的抬舉。你走過鄰居家門，身影踏在那看門小狗身上，牠狂吠，發出嗚嗚之聲來嚇唬你，你大可一笑置之，因為這代表牠當真怕你。況且小狗也是怪可憐的，不吠叫，大抵就無法證實自己的存在價值。