香港疫情已然失控，除了感染人數超越沙士，面對第三波疫情爆發，尤其是源頭未明、隱形帶菌者大增，相信確診數字仍會大幅上揚。傳染病專家都表示，最近確診數字急升，不同行業嘅群組都有，來歷不明嘅個案接近四成，憂慮如果難以找到緊密接觸者，疫情會爆得更犀利！

事實上，疫情爆到人心惶惶！阿哥，打吓乒乓波都賴嘢，嚇到老朽唯一活動都要煞停，惟有對住牆自我抽擊發洩吓！衞生防護中心指已難以截斷傳播鏈，呼籲市民減少外出，拖慢疫情惡化喎！老朽睇怕要做「獨老」一段時間，閉關坐禪，追悔大半生矣！

嗱！屯門醫院眼科中心多名文員確診，港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇到場視察後認為，中心職員會接觸病人嘅身份證、錢銀及病歷文件，或有隱性帶菌者嘅物件上有病毒，致非直接接觸感染。連辦公室都淪為高危點，撳吓密碼鎖、茶水間進食都有可能中招，你話唔驚就呃人！連錢銀都最好不要當面點算，唔該直接過數！依家禁聚令四人一枱，講真，若對面坐個陌生人，因為大家都除罩飲嘢進食，三唔識七，其實都有風險㗎！唉，都係「愛回家」吧，返屋企求其煮個麵或淥條菜又一餐啦！疫情之下，大家真係冇啖好食！

多人聚會嘅場合都係咪去咯，杯上杯落係過癮，之不過分分鐘累人累己，載歌載舞，除罩合照，真我本色，結果就賴嘢喇！老朽原本都有啲文人聚會、講座之類，今因應疫情，一一取消了，留得殘軀在，他日再噴過口水！

有學者批評政府防疫無能，冇吸取沙士血的教訓，當內地及周邊國家均對外來入境人士實施嚴格防疫管制時，香港卻如同無掩雞籠，畀咁多入境人士豁免檢疫走入社區，搞到唔係外地入來播毒就係本地確診，依家連去私家醫院做病毒檢測都一籌難求！老朽只能仰天一吼：政府廢柴，市民濕滯！