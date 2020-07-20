5G市場近日又有新波濤，經歷近四年脫歐鬧劇的英國，近日向中國的華為出手，敲定移除華為電訊系統的時間表，成為美國的爛頭蟀。近年歐盟與美國離心離德，唯獨英國矢心不二，言行出格的約翰遜出任英國首相後，在國際事務上更像美國的應聲狗，把昔日的大英帝國底蘊丟得七七八八，只要美國叫口號，英國便會出手，英國哪還有昔日的精英底蘊？

英國政府近日宣布兩項趕絕華為的措施，一是在今年十二月三十一日起禁止購買華為設備；二是現在英國各大行業已引入或使用的5G建設，必須在二○二七年前拆除。英國文化大臣指這個措施是要保障其國家安全，同時保護人民訊息自由。

不過，英國商界及民間卻猛烈批評政府的決定，更有指英國根本沒有考慮本國利益，只是瞎跟着美國走。英國電訊（BT）總裁菲利普‧嚴森便警告：「英國想在十年內放棄使用華為的設備，根本不可能！」更稱如果英國操之過急，例如強要電訊商剔除華為，英國可能出現通訊網絡癱瘓。

可是，英國政府對忠言一句不聽，更要求企業在七年內便要完成移除華為設備的工作。而白宮團隊則跳出來指手畫腳，美國國家安全顧問奧布賴恩與國務卿蓬佩奧先後開腔，一個讚賞英國「做了正確決定」，一個趁機推銷不用華為的好處，弄得英國官員連忙澄清，表示英國是出於國內情況而作決定，與美國無關。

更要命的是，英國首相約翰遜隨後尷尬之極，因為外界看穿了英國的謀算。為甚麼英國要到年底最後一天才生效禁買華為的命令？原因十分簡單，美國總統選舉於十一月舉行，特朗普一旦被擯出白宮，英國的華為禁令還要執行嗎？有變數嗎？

當然有，政治易變，英國若鐵了心、跟美國車太貼，很容易轉不了彎、失事暴醜，不信？看着吧。