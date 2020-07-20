內地最近「神童」氾濫，先是雲南小學生陳某，憑藉癌症基因研究，獲得全國青少年科技創新大賽三等獎；再有武漢兩名小學生李姓姊妹，被爆出曾因「喝茶抗癌」研究獲得青創賽三等獎；緊接着，浙江十六歲女生一天能夠寫三百首詞、兩千首詩，再次刷新公眾三觀底線。

按照這些「後浪」們的強勁勢頭，未來包攬諾貝爾獎不在話下。然而，洶湧的輿論大潮沖刷之下，誰在裸泳，一清二楚。「巧合」的是，雲南陳某的父母皆為中科院昆明動物研究所研究人員，李姓姊妹的父親則是武漢大學基礎醫學院院長李紅良。迫於壓力，陳某父親發公開信承認自己「過度參與」，相關獎項被收回。而武漢科協則發聲明指李姓姊妹研究屬實，是在老師指導、培訓、演示之下獨立完成。不過，所謂的指導、培訓，是否又是「過度」，就不得而知了。

但兩個癌症研究項目，都要在高度清潔嚴密的實驗室內完成，而其家長又恰恰佔有大量國家資源，是否涉及以權謀私？李姓姊妹利用幾個周末就完成了解剖小鼠、剝離腫瘤、藥物注射等各個環節，這豈不讓那些天天守在實驗室的博士們汗顏羞愧？真是造假從娃娃抓起，不能輸在起跑線上。

為甚麼這些家長會對參加青少年科技創新大賽趨之若鶩？皆因利益驅使。按一些大學的招生規則，在青創賽得獎，會在錄取時加分，這無疑是巨大誘惑。況且，從此次造假處理來看，即使被取消獎項，除了道德上的譴責外，似乎並無懲戒舉措。而教孩子欺騙造假的這些家長，何嘗在乎道德二字？造假代價如此之低，簡直是一本萬利。甚至衍生出了輔導青創賽的專門產業鏈，從選擇課題、設計項目到指導、參評，全部包攬。

由於僧多粥少，為了提高競爭力，參賽項目門檻愈來愈高，小學生的研究水平愈來愈「拔高」。曾有家長爆料，自己孩子獨立設計的室內空氣淨化系統參賽，連第一輪初選都沒有通過，因為其他很多項目都是癌症級別的「高端」課題。家長一氣之下，為其申請國家專利，結果獲得批准。足見小學生們的水平，已超過國家專利。

中興晶片事件之後，剝掉「厲害了」牛皮、踏實做好科技創新，成為國人共識。然而，頻發的小學生造假事件說明，創新的源頭都被污染了。這不是急功近利，而是徹頭徹尾的弄虛作假、欺世盜名。去年，首都醫科大學校長饒毅教授曾實名舉報李姓姊妹的父親李紅良「十七年如一日明目張膽的造假」。從此次爆出的事件看，舉報絕非空穴來風。腹黑一點說，一個指導女兒造假的父親，自己的真實科研水準會如何呢？

神童醜聞背後，折射的卻是成人社會的醜陋。以工匠精神培育創新環境，需要有鼓勵，有支持，更要有嚴懲造假的霹靂手段，舉一反三，追根溯源，猛藥去疴，刮骨療毒，絕不能任由這些敗類踐踏公平。對於存在制度缺陷漏洞的青少年比賽，亦應堅決整頓，不能讓一條骯髒的起跑線，毀掉國家的未來。