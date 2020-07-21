功夫茶：港鐵信號頻出錯　事關人命要嚴查

年年賺錢，年年加價嘅港鐵，乜嘢「可加可減」機制，實情係無論外面風狂雨驟，港鐵都係話之你，一於加加加！嗱！加價都無所謂，店大欺客，預咗喇！之不過，年年加價而服務質素又唔見有因加價而改善喎，仲經常信號故障，爭在幾時整鑊甘啫！

嗱！港鐵太古站在十日內信號系統竟發生兩次事故。是咁的，本報接獲消息人士透露，本月十二日凌晨近一時，港鐵安排一架工程車前往北角二號月台進行通風設備維修工作，惟該列車駛近太古側線掉頭時，行車控制中心突然致電車長查問位置，並指佢已衝燈！而實情係該架工程車仲有成四至六米距離先到燈位，並非如控制中心所講「衝燈」。據了解，今次事件係由於信號系統老化而誤報引起，與工程車及其車長無關。

呢，原來事非偶然，本月二日亦曾喺相同位置發生過類似事件。既然係咁，就應該查找不足，搵出真相。一來冇理由屈車長「食死貓」，明係信號系統老化又話車長衝燈，咁對車長好唔公平啫，又對佢造成心理壓力。據講，因新信號系統設備，令有些舊系統設備需要移位，有關員工竟然嫌麻煩，形容過程有如大海撈針，難以查找，並奢望系統或於二○二四至二五年投入服務可「自動」解決問題！

阿哥，人命關天，唔係咁兒戲亂咁推搪塞責搵藉口吖？港鐵沙中線紅磡站、土瓜灣站及會展站相繼爆出嘅工程醜聞仲未吸取教訓？又剪鋼筋、又沉降超出標準或導致結構問題等，乘客憂慮通車時分分鐘成為「沙中人」！依家竟然仲有人做嘢咁求其，工程有問題，關乎人命，應該「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」先至係！事件曝光，港鐵回應事件不涉及列車運作安全，會詳細調查並了解喎！嗱！嗰位凡事要睇報紙先知發生乜事嘅運房局局長陳帆，唔該睇完功夫茶嘅實話實說，快去查個水落石出，涉及人命安全，大海撈針又如何？即使抽乾海水先搵到支針，都要做㗎啦！

近幾年來，港鐵事故頻頻，信號故障固然閒過立秋，一八年十月中旬發生「四線齊冧」事故，由於信號問題，引致荃灣線、觀塘線、港島線、將軍澳線出現故障，咁啱又係早上返工高峰時間，事故擾攘近六個鐘，過百萬打工仔受到影響！市民批評罰款機制冇成效，期望港府加強監管喎！點知港鐵就係唔爭氣，近年來信號故障咪又係接二連三，尤其每次測試新信號系統，幾乎次次賴嘢！唯一可告慰嘅係，並未搞出人命！之不過係咪次次咁好彩？天知曉！功夫茶只能提醒廢官：一步行來錯，回頭已百年！醒定啲吖，唔好成日烏吓烏吓淨係出糧嗰日先知太陽出來了！