正論：抗疫需主動出招　殺毒要不留後患

困擾市民的新冠肺炎社區爆發後，昨日繼續有新增七十二宗確診個案，當中六十五宗本地感染，除近四十宗與早前確診感染個案相關連，逾二十宗個案源頭不明，新感染個案更有一位診治過確診患者的私家醫生。雖然昨日確診沒有過百，但仍然是數字高企，源頭多樣化，幾達防不勝防的險境。面對當前疫患，政府必須改變過去疫後抗疫的思維，反過來需要主動出擊，訂定全方位殺毒策略備用，始能拒疫於前，事半功倍。

正如多位傳染病專家最新警告，本地確診個案會持續一至兩星期，衞生防護中心亦坦言情況持續會拖垮本港醫療系統，倘若政府仍然沿用滯後的抗疫應對做法，總會被社區爆發的病毒帶着走，就算如何加大既定抗疫措施，效果亦不會顯著，難解市民的疫困。專家們提出先預測疫情和訂定應對措施，當原有抗疫功能無法突破，就即時推出所預備的殺着，以先下手為強的手法抗疫。

古語有云：不聽老人言，吃虧在眼前，但當今疫亂之世，這句話有優化必要，改成聽聽專家言，抗疫需搶前。幾位專家不約而同地提出，本港這一波疫情爆得急快，確診個案比前有幾何級上升，由於病毒有潛伏期，早前市民在一段零確診時普遍鬆懈，引發現時形勢更兇險。確診個案高企，公營醫療系統將面臨爆滿及不勝負荷危機，若大量市民繼續外出享受社交活動，疫情不減，就需要研究實行禁足令。這是其中一個忠告，政府要預先研究何時使出這一招。

禁足外還要有配合措施，大力推動在家工作，將餐廳、酒樓等食肆的早午膳空間，預留給仍須外出工作的市民，減少堂食及輪購外賣人流，切斷播疫的機會。同時亦可及早研究，企業廣泛響應在家工作，市民對食肆早午用膳需求大減時，推出禁堂食令，全面禁止堂食一段時間，截斷食肆傳播鏈。

社區爆疫要有針對性預防手段，政府要求市民在室內公眾場所佩戴口罩的口罩令，未能確保室外社交活動的傳染威脅，當局有必要堵塞這個漏洞，研究是否全面執行口罩令，市民一出家門，無論在甚麼地方也需要佩戴口罩，護己護人中止病毒社區傳染。

魚與熊掌，政府是在探索如何平衡防疫和減少影響經濟運作，但蹉跎時間最終會錯失迎擊疫症的先機，慘變魚與熊掌兩皆失，抗疫工作愈見無能，無法解市民疫症之困。為今之計，政府應該改變態度，採取主動，預測爆疫走勢先訂定抗疫策略，因應當前疫情即時頒布迎擊做法，搶退疫先機。

雖說不以規矩不成方圓，但是墨守成規，對殺滅多變的新冠肺炎病毒是行不通，政府再不能苦守早前兩波爆疫的手法，更需要自訂抗疫規矩，打破病毒傳播的方圓，刻下社會已被疫症打得支離破碎，經濟嚴重受損，那又何懼頒令禁足、食肆全外賣及全民強制佩戴口罩，以社會忍一時之痛，換取免疫禍之憂。