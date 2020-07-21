世界視線：合作協議尚未簽　伊朗緣何唱通街

歐美媒體近日不約而同取得一份長達十八頁的文件，詳細羅列了中國和伊朗正在秘密擬定的廿五年能源及投資合作計劃。有關消息連日引發巨大回響，反倒掩飾了一些更關鍵的問題：為何協議內容在此時被曝光？

無巧不成書，在協議被曝光前夕，伊朗的核設施發生連串離奇爆炸。美方情報分析指，單是在本月二日發生於中部納坦茲核設施的爆炸，便令伊朗核計劃至少延遲兩年。中東媒體猜測，不排除是以色列的F35隱形戰機成功穿透伊朗防空網發動空襲。如果屬實，則說明伊朗的防空雷達如同虛設，德黑蘭當權者們的驚恐可想而知。

無論連串爆炸是如何引起，都反映了伊朗目前面對的險惡處境：國家經濟遭到封鎖，民生困難催生反政府情緒；核計劃寸步難行，戰略安全難以提升；在軍事技術劣勢下，革命衞隊與正規軍單憑目前的常規裝備，無力抵擋外部軍事打擊。伊朗要對此採取某種緊急措施，也就具備了充分的理由。

必須正視的是，伊朗近年來實際上更關注與歐洲國家交往，以求打破美國主導的政治經濟封鎖，結果卻事倍功半：一則西方國家在選舉制度下，政府更替頻密，伊朗無法期望與之達成長期穩定關係；二來西方陣營近年右翼保守思維抬頭，政界以至民間都對伊朗存有根深柢固的宗教對立情緒。

在短期內無法透過與西方改善關係，以提升自身安全，加入一帶一路合作便成為伊朗剩下的不錯選項。奇怪的是，既然是這麼重要的協議內容，為何還會事先被曝光？而德黑蘭當局不僅沒有追究洩密者，反而老老實實一一回應國內輿論的關注。

梳理各方報道，顯示協議內容最先是由伊朗國內保守派波斯語媒體揭露，然後傳到西方媒體。保守派這麼做的動機，固然可能是藉此凝聚民意反對協議；但也可能是對西方發出警告訊息，如執意逼伊朗「上梁山」，伊朗就會下決心與中國建立戰略安全同盟。無論是出於何種動機，最為根本的事實，是中伊之間的協議尚未正式簽署，變數仍然存在。