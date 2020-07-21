產評：散戶澎湃外資撤　內地股市臨轉折

內地股市七月以來狂飆，滬、深兩市成交激增，散戶熱情堪比一五年A股大時代，惟就在A股熱烘烘之際，透過互聯互通入市的外資卻頻現淨流出，明顯是趁高沽貨離場。有基金經理不諱言，目前正是撤出A股之時，轉至其他更具潛力的新興市場。面對外資抉擇，內地資本市場能經得起考驗嗎？無論是政策制訂者抑或參與者，都值得反思。

回看內地滬綜指由三月低位彈至七月高位，累積升幅逾三成；深成指同期累飆四成七；科創板更誇張，新股首日掛牌動輒升幅以倍計，表現令人咋舌。昨日香港亦湊熱鬧，披露「港版納指」詳情，同時再有科網巨企宣布啟動港滬兩地上市大計；本周上海也會公布滬綜指編制修訂方案，周四將宣布科創50指數和成分股。顯見兩地正全力吹捧科技股相關指數和產品，欲唱雙簧式搞活資本市場。惟值得關注的是，外資有趁好消息出貨之兆！

事實上，自七月下旬以來，已見到互聯互通北向頻錄得資金淨流出，外資「頭號」愛股貴州茅台雖然年內股價累升逾五成，但最近五個交易日由歷史高位急回最多逾一成，市值蒸發逾兩千億元人民幣。可見巨量升幅當前，散戶熱情澎湃，反促使重視風險管理的外資選擇「割禾青」。

誠然，內地雖是最先走出疫情的地方，但無論是股、樓等主要資產價格，已頗大程度反映復甦憧憬；反觀，其他新興市場第三季也逐步走出疫情高峰，復甦潛力相對較強。適時檢討估值調整資金市場分布，本來是機構投資者的慣常策略，問題是近月市況急升由政策「出口術」主導，吸引了大量散戶入場接火棒，如今外資言退，就須警惕了。若內地維持不了「健康牛」，市況大幅調整，搞不好財富效應之餘，更會弄巧反拙再次損害散戶信心。雖則說目前外資在內地股市的份額仍相對較低，退場影響不至於太大，但若A股維持散戶及政策主導，塘水滾塘魚，不見得有好結果。

說到底，官媒「出口術」助長散戶全情投入瘋炒的場面，促使大量資金追逐有限的資產，令價格短時間內嚴重偏離實際價值，只會好事變壞事，嚇跑長線資金。要擺脫這個爛局，一則要避免再由官媒主動盤活股市，干擾市場運作；二則要加強投資者教育和市場基建，如訊息披露，並增加投資渠道，鼓勵理性投資，並嚴防違規資金入市亂炒；最後當然是加倍努力做好經濟基本面，所謂「有麝自然香」，外資自然不請自來！