中國與伊朗長期合作協議的重要性，在於打破美國的全球霸權。

美國的霸權主義是把競爭對手用各種方法圍堵、隔離，然後逐個擊破。近年在特朗普主政下全面出擊，主要是制止這些國家串聯起來，形成區域和全球的聯盟抗衡美國，基本的戰略還是從英國殖民主義承襲下來的分而治之。

因此，中國對抗美國的圍堵、制裁，不能獨自行事，否則便中了它設的陷阱，中國聯俄是把兩個受美國制裁的國家聯合起來抗美，聯合伊朗更進一步把美國制裁的國家連成一大片的政治經濟空間，使勢弱的美國吞併不下。俄羅斯的歐亞經濟聯盟與中國「一帶一路」戰略的結合，是在大範圍內形成合作抗美的勢力。最近，中國似乎同意上海合作組織把伊朗從觀察員身份升為成員國，一改以往抗拒俄羅斯的推薦，顯示出中國對付美國圍堵、攻擊的戰略轉變。

美國正在壓迫「五眼聯盟」和歐盟圍堵中國及俄羅斯，反映出美國自知獨力難以制約中俄兩國。美國拉攏盟國，中、俄也可以同樣建立聯盟對抗。中國是全球最大能源進口國，二○一四年美國制裁俄羅斯，中俄簽署四千億美元三十年的石油貿易協議，建設「西伯利亞力量」油管，油管已在去年十二月正式運作，現正協議第二條跨國油管的建設投資。中伊二十五年天然氣供應的協議，正好與俄羅斯協議一起保證中國長期的油氣供應，減少對土庫曼等中亞和安哥拉、蘇丹等非洲國家的進口，減少供應過程產生的政治與軍事風險。

中美貿易協議的第一階段包括兩年內中國要向美國購買五百二十四億美元的油氣產品，數目龐大。中國因為政治讓步才被迫簽這樣的購買協議，在美國進一步壓迫下，中國大可以用疫情來推延履約，也可凍結進口來對美國作反制。有俄伊的供應保證，中國並不需要進口美國能源來幫助美國的經濟。

當然，中俄伊三國合作必然引致美國的攻擊，但現時的局勢，美國可有良策來一起對付三國呢？美國金融備受壓力，用金融制裁難免使自身的危機風險加大。中俄國債、黃金儲備的凍結，將被視作金融恐怖主義、金融宣戰，美國能承擔得起這樣的風險嗎？其餘國家亦不會坐視美國的破壞國際誠信，任意妄為。

伊朗是中國「一帶一路」戰略的關鍵地緣因素，也是當前美國在中東西亞進退兩難的原因。中國已協助伊朗應付新冠肺炎疫情，成效顯著。伊朗以至俄羅斯都積極拉攏中國，這正好在中美衝突加深之際順水推舟，在中東下一步好棋。