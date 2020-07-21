當代美國人正陷入一種其來有自的白人種族主義、麥卡錫主義、「文明衝突論」、「盎格魯——新教」極其焦慮的瘋狂狀態中，以此面對世界、面對中國的「和平崛起」。研究西方文明的人都知道，所謂「美國精神」和「普世價值」，都與「希臘和希伯來精神」的神秘「預言傳統」有關。

他們往往處於「集體無意識」中，莫名其妙的對自身衰落十分恐懼和憂慮。有些時候他們是真的見到了實力對比的下降，更多時候則是因為想像的翅膀把他們飆上了無際的天空。他們雖然是強者，卻會寢食難安。他們要在不斷的征伐和擴張中消解對衰落的恐懼，推展自己的「高等文明」，讓那些「異教徒」、「野蠻人」、「落後種族」在沒有「威脅」到自己時就被消滅。據稱他們的文明和教義是「上帝保佑」的，他們不在乎「耶穌基督也會變成肉食動物」。現在特朗普政府「美國優先」的流氓霸權、仗勢欺人，正顯見老美已被「兩希恐懼」噩夢纏身也。

一百多年前，學貫中西的辜鴻銘先生說，只要無私和仁慈，不論你是猶太人、中國人還是德國人，也不論你是商人、傳教士、軍人、外交官還是苦力，你都是一個基督之徒，一個文明之人。但假若你自私和不仁，那麼即使你是全世界的皇帝，你也是一個亂臣、賊子、庸人、異教徒、蠻子和殘忍的野獸。

從以往至今日，老美的最大問題，就是極度自私和資本兇殘。老美以「上帝之名」、「新教之念」，以軟硬兼施的「布道」手段強迫別人他國「接受自己的教化」，讓人被奴役、被摧殘、被掠奪，還要對它感激涕零、感恩戴德！

事實上，今日的中國已成了老美「兩希傳統」狂想之下令老美衰落的「最大之敵」。有此噩夢連連和豐富想像，中國做任何事情，有任何舉動，都成了美國的「禍源」，讓美國倍感焦慮。為除噩夢，老美更是蠻不講理，就是要跟中國大耍混蛋王八蛋，野獸文明乎？