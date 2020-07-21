他去任他去，毋須復多慮。《港區國安法》出台後，反對派不斷散布港人爭相移民的言論，更藉所謂調查指未來可能出現移民潮，甚至以「移民海嘯」形容，企圖以此恐嚇中央。這顯然是自作多情，香港是自由社會，更是移民城市，有人走，有人來，歷來都是很正常的事，沒有甚麼好大驚小怪的。回歸前大批港人出走，「移民海嘯」比今天嚴重得多，香港不但沒有被掏空，反而吸引不少人回流，現在又有甚麼好擔心？

人望高處，水往低流，尋求安定美好生活，是人之常情。香港本是宜居城市，也是安全城市，奈何黑暴摧毀了一切，社會動盪之下，移民數字增加不足為奇。去年近三萬港人移民外國，創七年新高，主要是拜黑暴所賜，反對派刻意扯上港區國安法，純屬睜眼說瞎話。不是他們攬炒，怎麼會有國安法？

君子不立危牆之下，移民海外固然能逃避香港亂局，但能否享受安定美好生活，則不能不令人懷疑。很簡單，如果西方國家真的如此吸引，過去就不會有大批港人移民後又回流。英國惺惺作態為BNO持有人及其家屬提供入籍途徑，加拿大和澳洲聲稱為香港人提供「避風港」，連日本也想分一杯羹，逗得那班無知廢青心花怒放，雀躍不已。其實，西方國家一向自私自利，看中的只是香港的財富和人才，而不是真的想收留「難民」。廢青們既沒錢又沒專業資格，在外國除了做廉價勞工，還有甚麼選擇？怕只怕西方自顧不暇，廢青們連做廉價勞工的機會也沒有。

說到底，香港前途繫於國家而不是繫於西方。以當今中國的實力，再造幾個香港尚且綽綽有餘，扶持一個香港更是輕而易舉。無論多少人移民，多少外資撤走，只要中央不放棄，香港就不會差到哪裏去，何況外資未必撤走。相反，那些離心離德的人離開，香港恢復寧靜專心發展，正是求之不得的好事。