衞生防護中心每日下午的記者招待會，可能是電視上近期最令人關注的節目，由連續二十一日零本地確診，發展到一日逾百宗個案，恍如隔世，香港本來不是天堂，但現在幾乎已經陷入地獄。

染疫的群組遍布各層面，連負責最後一關的公立醫院也守不住，醫院職員及病人中招，將會是醫療制度崩潰的先兆。專家不停警告，在一星期內隔離病床將會飽和，問題是甚至普通病房的病人也危危乎，最新個案是東區醫院一名中年病人，曾經入住普通外科病房六日，近日才發現確診。大家可以想像到，在這段時間，這位潛伏病者可以傳染多少人？醫生、護士、助理以及同房病人，全部都可能在不知不覺間受到感染，然後再帶到其他病房甚至社區。而這個消息傳出之後，不少曾經入住東院外科病房的病者「嚇餐死」，就算不是入住同一病房，但醫護會穿梭各個病房，一樣有機會被波及，總之人人自危，當局卻不盡早公布詳情，要人「估估吓」擔驚受怕。

港人仿似被官員牽着鼻子走，上周指「一刀切」在家工作不太合適，但昨日卻在政府部門實施，特首林鄭月娥死撐每次都要迅速應變，但不能貿然一步到位。這番話實在自相矛盾，抗疫如救火，當然是盡快撲熄為妙，可以一步到位，為何還要拖拖拉拉？林鄭又指若疫情一直惡化，難保政府不會再「出招」，不排除效法其他城市實施「禁足令」，即是社交戒嚴。這些都是專家們老早已經呼籲採取的抗疫措施，但政府卻要等到第三波疫情大爆發，幾乎不可收拾，才施施然出招，這究竟是甚麼心態？

市民每日看新聞版面上都大篇幅報道，著名的傳染病學專家作出警告，而政府卻鮮有聽從，往往要等到情況惡化，才厚顏無恥當作是自己果斷出招，原本是補鑊補漏，現在卻自我感覺良好，談笑間向市民邀功。