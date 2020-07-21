香港司法畸形，由外籍法官審理中國特區案件已可見一斑。目前終審法院共有十五名海外非常任法官，情況全世界所未見；而身兼終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德更是不甘寂寞，發聲明稱《港區國安法》部分條文引起關注，會檢視香港司法獨立及法治能否得以維持，再決定是否派法官來港擔任非常任法官。

洋法官突然指指點點，事出有因。港區國安法不僅對洋奴漢奸起震懾作用，對外部勢力同樣有效果，單是中大突然與校園長期租戶「港美中心」割席、美國突然凍結國會屬下在港基金，甚至連美領館都急急放售在港物業，俱反映國安法生效後，外部勢力深知玩下去隨時引火燒身，惟有急流勇退，或由明轉暗。

而韋彥德等外籍法官，早就因國安法設立的特別法庭將他們排除在外而不是味道，惟有借國安法說事，暗示國安法損害司法獨立，以為這樣就能打擊香港的國際地位，令中央知驚。顯而易見，這些洋法官至今仍存有殖民地居高臨下的思想，未免比美國人更欠缺自知之明。

眾所周知，香港司法刀把子一直掌握在外部勢力代理人手中，「反中亂港獲庇護，愛國愛港受打壓」，還美其名曰司法獨立，其實是司法不公，司法獨大。港區國安法實施後，中央正好借此機會撬動司法刀把子，先將洋法官排除在審理國安案件之外，之後便可逐步收緊，將外籍法官邊緣化，直到將刀把子完全奪回。現在就看港府能否配合，要是怯於外部勢力說三道四，或懼怕開罪既得利益集團，中央的良苦用心隨時付諸東流。

不幸地，律政司司長鄭若驊為官避事，吃裏扒外，單是國安法實施後不斷跳出來「降溫」，將尚方寶劍說成是普通貨色，擺明就是安撫甚至鼓勵反對派繼續作亂。說到底，這些廢官幹幾年便搵真銀去也，只要仍要在司法小圈子生存，又豈敢得罪同業？