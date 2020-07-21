我經常告訴自己，在政治、經濟領域，如果不能於事情發生前預見問題，就不如索性別談這話題。因為事後所作的分析，你根本無法肯定提出的理由，是有理抑或無理。

假設今日香港的新冠肺炎疫情還能像一個月前，全民防守嚴密，本地新確診個案徘徊低位，你去訪問醫學專家，請對方解釋這現象，他定然會一本正經地告訴你：「那當然了，這情況不難理解，因為香港人在二○○三年有應付沙士的經驗，防疫意識高，再加上正逢炎夏，天氣對病毒有一定的抑制作用。你且看，本地新冠肺炎在春天時最盛，轉入夏天不就慢慢緩解了嗎？」

上述的解釋聽來像是十分合理，但原來看似合乎道理的東西，卻可以完全不合乎事實。事實上，踏入炎夏之後，香港人一如數月前，近乎全民戴口罩，偏生疫情卻爆發得一發不可收拾。所以，筆者曾打趣說，我雖然是唸歷史學出身，卻是這門學問的叛徒，對歷史事件發生後學者們所作的一切分析，你聽聽便算，不要太認真。

金、股、匯市場也是一樣，對專家們事後提供的解釋也不要盡信。我經常說笑，建議傳媒做一個實驗。在一個開市日早上，先請來十位財經專家作密室聚會，找個理由，將各人的手機收起，讓他們無法得知市況。到收市時，假如當天沒有甚麼突發消息，恒生指數最後升了二百點，你試撒個謊，告訴他們當日是跌了二百點，請專家們解釋原因。一眾專家自然會編織出各種原因，煞有介事地告訴你：「今天跌市是很正常的，因為……」然後，你再向他們揭曉答案，且看各人的表情如何。

在歷史、政治、經濟甚至醫學界，每天都有專家在事情發生後提供各種解釋。但有不少所謂解釋，其實是虛假的，人們卻天天受騙而不自知。