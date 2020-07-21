香港疫情全面失控，前日短短八小時新增一百零八宗確診，當中八十三宗為本地個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生形容新一波疫情來勢兇猛，追蹤個案相當困難，皆因病毒犀利咗，容易擴散，尋找到病人時，可能已經全家出現病徵！再咁爆發落去，香港醫療體系將不勝負荷而崩潰！張醫生呼籲大家暫停「多姿多采」嘅社交生活，必須自律！依老朽嘅理解，相信佢係叫大家對新一波疫情懷着敬畏之心，小心駛得萬年船，切勿大意！

大家都睇到，病毒四面埋伏，確診總數逾一千九百宗，超越○三年沙士的受感染人數，而連日出現多個新感染群組，恐怕短期內難以切斷社區傳播鏈。有傳染病專家形容「群組會火燒連環船咁爆發」，提醒市民「唔好打算數字可見頂」，應延期聚會，並建議政府統一強制戴口罩措施至室外公眾地方，換言之，市民一步出門口就要戴口罩。呢個建議其實即是本報指出的「只限室內，放生戶外，口罩令反智」，本報「正論」則指廢官「不湯不水」，做一半唔做一半，同草菅人命分別不大！防範如此嚴峻嘅疫情，幾時都係寧緊莫鬆！

袁國勇教授喺一個電台節目中表示，如果七至十四日後確診個案仍呈幾何級數上升，應該實行居家令。阿哥，咁即係邊度都唔使去咯！袁教授特別強調市民要切實執行戴口罩，喺疫苗面世前都不要鬆懈。而事實係今次疫情係全球性，即使研發出疫苗，其需求以十億計，香港會有優先分配權嗎？所以都係保持敬畏之心好！

呢，老朽這把年紀，求一個「別來無恙」而已！疫情兇猛如虎，「別來無恙」已成新流行語，拆開就係「你別來，我就無恙」，其實亦即謝絕面對面社交的一種自覺。有父母拒絕兒女探訪，因其在高危地方工作，如醫院、入境處；亦有情人知己拒絕另一方登床入室。此時此刻，忍一時風平浪靜，多多包容喇！