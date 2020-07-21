立法會已結束二○一九至二○二○立法年度，議員開始優游放暑假，這個立法年度的結束，也代表第六屆立法會畫上句號。七十名議員踏出立法會之時，人人可以穩袋近七十萬元約滿酬金，不過，回顧他們問政的這四年，卻是香港最悲慘、最落泊的四年，說今屆立法會是歷來最廢、最不守規則及紀律，甚至是最無用、最爛的一屆，實在不為過，議會不作為，香港人還要貼錢送「尊貴」，怒上心頭矣！

今屆立法會被認為很廢柴，皆因這四年工作經常在「拉布」或者流會，應開會的不開會，應議事的不議事。今屆立法會主席梁君彥總結四年工作，坦言本屆立法會舉行了一百四十一次會議，會議時間一千七百多小時，比過去兩屆都少。

為甚麼？還不是「尊貴」的反對派議員把政治爭鬥拉進議事廳。去年爆發反修例風波後，立法會遭砸爛，立法會根本無議事廳可開會，而且一開會就有大批反對人士包圍，阻撓建制議員到會議廳。去年十月復會後，反對派議員又無所不用其極地「拉布」，僅是內會選主席，已經浪費了數十小時的會議時間，幾乎耗用了四分之三立法年度的時間，而這還只是一個小例子。

香港人都不會忘記，反對派議員利用議事規則，在立法會以提問、點人數（測試是否符合法定人數）、製造流會、拖垮議程等行動，拖垮議會運作，立法會審議不了法案、撥不了款更如家常便飯，最受害的是香港。

立法會議員不是一般打工仔，按照全港三百五十多萬打工仔的薪酬分布，每月至少十萬元薪金（還沒計算大量津貼）的立法會議員，已算收入進身天花板的打工皇帝了，他們已躋身全港僅有的百分之一至二的高薪打工仔之列；而且，立法會議員還享有醫療及辦公室開支補助等，足以讓他們一個席位養一黨。

可是，香港人高薪養議員，卻養了大堆專門阻礙香港發展、公共撥款的議員，他們中有人在立法會向官員掟東西，有人擲臭彈污損立法會，還有人搶奪政府人員的手機，更多議員製造政治矛盾從無怯場，癱瘓香港從無手軟。如此立法會議員，如此議會，納稅人除了感到羞愧、不值，又能怎麼樣？或者只能憤恨地斥罵「垃圾會」來洩憤！

立法會議員經常以政府民望低作出批評，這其實是五十步笑百步，只要看看過去十年的立法會民望調查，便知道市民對立法會的表現同樣不滿意，民望評分偏低，部分議員的得分更比政府問責官員還差，這樣的立法會，有甚麼值得驕傲的？

立法會四年一屆，在目前政制及公共行政的設計下，立法會的工作對香港的政治、經濟、民生都有極大影響及推動力，可是，立法會若逆向行動，香港受到的傷害便如今天這般，過去幾年，香港人一直在苦捱，立法會一直被騎劫，我們希望立法會不要再陷入無止境的政治操弄及爭鬥，希望公職人員履行職責，令香港這艘巨輪可以繼續破浪前進。