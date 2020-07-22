正論：抗疫瀕打敗仗　香港人嘆淒涼

抗疫半年，香港人的心情像過山車起跌，由起初搶購口罩，惶恐不可終日，到中間曾經有一至兩段歇息期，本地確診接近銷聲匿迹，社交戒嚴令放寬，市民以為終於打勝疫仗，紛紛出外玩樂慶祝，怎料樂極忘形，第三波疫情驟然殺到，而且接近失控，一日逾百宗個案，病例突破二千，更惡劣的是把守最後一關的公院也告失守，種種迹象顯示，這場疫戰已經到了勝負關鍵，生死關頭了。

疫情告急，香港昨日又新增六十一宗確診個案，本地個案佔五十八宗，另外三宗為輸入個案，至今累計病例高達二千零二十宗。最新輸入個案中，包括一名菲律賓海員，正正是之前獲得豁免檢疫人士類別，月前該批人士亦有機師確診，漏網之魚早已證實存在，近日因為疫情惡化，專家直指源頭來自免檢疫人士，政府才急忙補鑊，要求機組人員及海員抵港後須交深喉唾液樣本，然而漏洞既成，想修補亦為時晚也。

疫症已經在社區蔓延，出現不少感染群組，包括安老院舍、的士業、食肆餐廳，以至多個私人聚會群組，包括旺角「慶回歸」群組增四人，屯門富臨酒家再增三人，據報荔景紀律部隊宿舍至少十人確診，亦可能是來自美心旗下潮庭酒家群組。亦有些不明源頭個案，隱形患者恐怕把病毒擴散，近日揭發女陪診員確診，她每日都陪長者到醫院求醫，潛伏期間曾去過十多間院舍，受影響的長者需要緊急進行檢測。

長者為疫症高危一族，偏偏多間院舍先後淪陷，港泰護老中心更有超過三十人確診，昨日兩名新冠肺炎患者死亡，其中一名八十七歲老翁便是港泰院友。勞碌半生，為口奔馳，生前不是做樓奴便是無殼蝸牛，臨老也避不過疫禍魔爪，死後又難找葬身之所。疫症先後奪去了十四條人命，令人想起沙士二百九十九名犧牲者，歷史一步一步重演。

公院是沙士重災區，經歷慘痛教訓，今次被視為必守之地，抗疫最後重鎮，可惜的是一宗又一宗相關個案出現，由職員發展到普通病房病人也中招，東區醫院爆出外科病房隱形患者，正在追蹤與患者同房病人，其家人及接觸者恐防無辜受牽連。一日過百病例，面對確診病人不斷飆升，負壓病床使用率達八成，接近飽和，恐怕不敷應用，需要疏導情況較好病人到二線隔離病房。昨日仍有二十名確診病人等候入院，不但延誤治療，亦增加播毒社區機會。專家指這星期是關鍵時刻，醫療體系面臨崩潰。

政府抗疫不力，封關拖拉，朝令夕改，機構員工飯堂禁令鬧出滿城風雨後跪低，又因為面對指摘，倉促擴大檢測範圍，一時之間製造排山倒海數量，化驗室應接不暇，樣本隨便放在走廊，造成衞生危機。有高危一族選擇入院檢測，也要排長龍，像藝人劉少君因為與確診行家麥德羅緊密接觸，自己召喚白車，也要等一日一夜才可送院檢試，最終證實確診，幸好他留在家中等候，未有四處散播病毒。政府早已證明靠不住，疫戰靠市民自律，自動自覺戴口罩，一旦鬆懈便潰不成軍。

本港疫情惡化，部分市民由失望變成絕望，近期北上避疫成風，家長趁暑假帶小孩往內地「逃生」，關口出現久違人龍。港版健康碼一拖再拖，致令港人往廣東仍需受隔離之苦。有受訪者表示寧願在內地隔離檢疫十四日，也不想在香港終日惶恐如像等死。不禁令人感嘆，以往只有內地人千方百計申請來港，現在竟然倒轉變成港人爭相湧往內地，只能怪特區政府不爭氣，每況愈下，內地以及澳門疫情老早受控，但被香港拖後腿，粵港澳三地健康碼互通無期，阻礙經濟復甦，簡直累人累己。

這場疫戰由豬年歲晚開始，冬去春來夏又至，預計到中秋也難平息，昨日揭發美心集團大埔月餅廠兼職工確診新冠肺炎，全廠停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品。月餅是中秋慶團圓必備食品，現在也竟然受到波及，象徵市民想好好共度節日也很困難。明月幾時有，把酒問青天。特區再添孤墳，港人無處話淒涼。多災多難，黑暴未平息，疫症又把大家折磨得奄奄一息。萬家燈火，一聲聲的嘆息，既是感慨家園惡運，也是悲嘆庸官禍港。