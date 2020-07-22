功夫茶：病毒檢測擺烏龍　市民無端送虎口

本港新冠肺炎持續失控，至今累計確診病例已逾二千宗！再咁爆落去，都真係人都癲！公共醫療系統不勝負荷，已經去到臨界點，廢官仲講乜鬼「鬆弛有道」吖？你估做瑜伽玩氣功咩？依家抗疫直頭係打緊一場史無前例嘅硬仗！「鬆弛有道」？又係廢官廢噏當秘笈！你一鬆，裙甩褲又甩！又出醜啦！

阿哥！第三波疫情真係勢兇如虎，排山倒海嘅檢測，衞生防護中心檢測系統面臨崩潰，日前終於爆出一宗檢查錯誤結果輸入事故。是咁的，一名女病人測試結果原本係陰性，但係樣本喺十八日（周六）檢查卻當陽性確診，導致呈陰性嘅女病人被安排入住東區醫院嘅隔離病房，同一格更有另一名確診病人！換言之，無病市民同個確診者共處驚慄七句鐘！而另一名女患者同一日檢測結果本係陽性，但出報告時誤當陰性，而病人嘅丈夫本身已確診，佢屬密切接觸者，當日已有咳和發燒等病徵，卻當陰性被安排入住大嶼山醫院，其後發現出錯先急急轉去瑪嘉烈醫院！

喂！呢家「陰陽錯」都真係可大可小，死得人㗎！明明冇病當有病，同確診者同困七個鐘，知道仲唔嚇餐死！而確診者就當冇事去咗第二度播毒，都真係人嚇人，好易暈！講句形象啲嘅比喻，即係無病就送羊入虎口，有病毒就放虎歸山，你話大唔大鑊吖？

衞生防護中心公共衞生化驗服務處有顧問醫生就話，實驗室檢查過程冇出錯，只係同事將兩個檢測報告輸入電腦時掉轉，兩組數字相當類似為「48174」當係「47184」！佢就指工作量大導致同事相當疲倦，當發現出錯後已即時聯絡受影響嘅病人致歉，強調往後所有陽性報告會再加緊覆檢，將出錯減至「零」喎！中心總監黃加慶都形容同事「不勝負荷」，加班仍追唔上進度，但承認呢個唔係錯誤嘅藉口，會配合既定調查。

嗱！有啲錯，一時糊塗可以當笑話。好似呢個波斯笑話：某人躺下，同朋友合用一枕頭；佢伸手搔頭，錯搔到朋友頭上。朋友驚醒後，問：做乜𢱑我頭？某人答：我心裏正納悶，為何止唔到痕，好彩你開咗口啫！各位街坊，呢啲笑話無傷大雅，之不過，入錯資料或掉轉報告就可以好大鑊，分分鐘割盲腸變割包皮甚至割睾丸，無端端被人去勢，你估個個想做司馬遷咩！又如女士左乳有癌細胞卻割咗好地地嘅右乳，變成「女人最痛」；呢啲醫療失誤我哋聽唔少啦！總之，一次意外，足以致命！入錯棺材死錯人，入錯房間洞錯房，真係啋過你大吉利是！衞生署至今仍用人手入資料，電腦化程序又未如理想，員工工作壓力加精神疲勞，出錯機會係「零」點保證先？廢官廢話「廢弛有道」一味邀功，水未退已露出一身肥脂贅肉，三個字足以形容：醜死怪！